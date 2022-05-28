FETÖ operasyonuna 19 gözaltı; binlerce dolar ile külçe altın ve gümüş ele geçti

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yüklü miktarda döviz ile külçe altın ve gümüşler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY´ye yönelik Kocaeli merkezli İstanbul, Bursa, Ankara ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6´sı örgütsel toplantıda, toplam 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 29 bin 126 ABD doları, 3 bin 800 Euro, 250 gram külçe altın, 12 kilo külçe gümüş, 2 silahlı helikopter mühimmatı, sahte olduğu değerlendirilen 2 pasaport, başka şahıslara ait kimlik fotokopileri ve fotoğraflar ele geçirildi. Aramalarda ayrıca, örgütün kendi arasında rütbe belirlemek amacıyla kullandığı bilinen 2 F serisi 1´er da A, B ve L serisi 1 dolar, terör örgütü liderine ait kitap ve kasetler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyette işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3´ü tutuklandı, 16 şüpheli adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2022-05-28 16:19:26
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