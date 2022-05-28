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Motorin fiyatlarının tavan yaptığı günlerde öyle bir projeye imza attılar ki! Sanayide yıllık 1 milyon litre dizel yakıt tasarrufu sağlayacak proje 2 bin 450 ton karbondioksit salınımını da engelleyerek sektöre örnek olacak

İHA

Motorin ve benzin fiyatlarının artışa geçtiği günlerde, dizel yakıtlı kaya kamyonlarını elektrikliye dönüştürerek, sanayide yıllık 1 milyon litre dizel yakıt tasarrufu sağlamayı hedefleyen Nuh Çimento önemli bir projeye imza attı. Yakıt tasarrufunun yanı sıra yıllık 2 bin 450 ton karbondioksit salınımının da engellenmesinin planlandığı proje örnek teşkil ediyor.

Motorin fiyatlarının tavan yaptığı günlerde öyle bir projeye imza attılar ki! Sanayide yıllık 1 milyon litre dizel yakıt tasarrufu sağlayacak proje 2 bin 450 ton karbondioksit salınımını da engelleyerek sektöre örnek olacak

Motorin ve benzin fiyatlarının artışa geçtiği günlerde, dizel yakıtlı kaya kamyonlarını elektrikliye dönüştürerek, sanayide yıllık 1 milyon litre dizel yakıt tasarrufu sağlamayı hedefleyen Nuh Çimento önemli bir projeye imza attı. Yakıt tasarrufunun yanı sıra yıllık 2 bin 450 ton karbondioksit salınımının da engellenmesinin planlandığı proje örnek teşkil ediyor.
Nuh Çimento, yakıt tasarrufu ve çevreye karbondioksit salınımını engelleyebilmek adına önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Nuh Çimento, karbon ayak izini sıfıra düşürme hedefleri çerçevesinde çimento faaliyetlerinde kullandığı dizel yakıtlı kaya kamyonlarını, ABB’nin yüksek teknolojili ürünleri ile elektrikli kamyonlara dönüştürecek. Nuh Çimento ve ABB, sıfır emisyon ile çalışacak kaya kamyonlarının, tam elektrikliye dönüştürülmesi projesinde iş birliği yaptı. Proje çerçevesinde, kaya kamyonlarının tamamen elektrikliye dönüştürülmesi ile madencilik faaliyetlerinin ilk yatırım ve işletme maliyetlerinin düşmesi, taşıma verimliliğinin ve performansın artması hedefleniyor.

“1 milyon yakıt tasarrufu sağlanarak, karbondioksit salınımı engellenecek”
Kaya kamyonlarının tamamının elektrikliye dönüştürüldüğünde yıllık yaklaşık 1 milyon litre dizel yakıt tasarrufu ile yıllık 2 bin 450 ton karbondioksitin salınımının da engellenmesi planlanıyor. Ayrıca, kaya kamyonları yokuş aşağı giderken ortaya çıkan rejeneratif enerji, bataryaların yeniden şarj edilmesini sağlanacak.

“Nakliye kaynaklı karbon ayak izimiz silinecek”
Düşük karbonlu ve alternatif yakıtlara yönelen projeler ile maliyet ve çevresel etkileri düşürmeye gayret ettiklerini ifade eden Nuh Çimento Grubu CEO’su Kamil Gökhan Bozkurt, Yılda 4,5 milyon ton hammadde taşıyan kaya kamyonlarının dizel yakıttan elektrikliye dönüşüm projesiyle hem madencilik hem de çimento sektörü için örnek teşkil edeceğini söyledi. Projeyle karbon ayak izlerinin de silineceğini dile getiren Bozkurt, “Kullanılmayan motorinin ekonomik katkısı yanı sıra daha temiz bir enerji kaynağı olan elektriğin tercih edilmesi karbon emisyonlarımızı azaltarak, nakliye kaynaklı karbon ayak izimizi silecektir. ABB Türkiye ve ABB Global’in teknoloji ve deneyimleri ile gerçekleşecek olan projenin hem şirketlerimize hem de dünyamıza değer katacağına inanıyorum. Proje ortağımız, 2030 Global Sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde operasyonlarında ve gerçekleştirdiği projelerde sıfır emisyon hedefiyle hareket ediyor. Bu projede ortağımızın yüksek teknolojili fabrikalarında üretilen enerji verimliliği yüksek ürünler kullanılacaktır. Bu proje çerçevesinde, kaya kamyonlarının elektrikliye çevrilmesi için ihtiyaç olan tüm ekipmanların ’traction sistemi’, batarya paketi, elektrik motoru, araç kontrol sistemi, elektrikli araç şarj istasyonunun tedariki ve sistem mühendisliğinden sorumlu olacaktır” dedi.

“Dizel yerine elektrik motorları ile iş makinası çalıştıran çimento fabrikası olduk”
Projenin en anlamlı kazanımının, kullanım ömrü dolmuş makinalara ikinci bir hayat verilmesi olduğunu belirterek projeyle ilgili teknik bilgi ve verileri aktaran Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Halim Tekkeşin ise, “2016 yılında tohumları atılan ve 2018 yılında hayata geçen projenin ilk safhasında, ocaklarımızda çalışan ekskavatörlerin elektrifikasyonunu tamamladık. Türkiye’de ilk defa dizel motorlar yerine elektrik motorları ile iş makinası çalıştıran çimento fabrikası olduk. Bu sayede bugüne kadar 2 milyon litre motorin tasarrufu sağlarken, karbon ayak izimizi küçülttük. Tıpkı ilk safhada yapılan çalışmalar ile iş makinalarımızın ömrünü uzattığımız gibi, hurdaya ayrılması gereken, on beş milyon dolar yerine koyma bedeli olan kamyonlarımız; artık 30 yıl daha güvenle ve maksimum verimlilikte yaşamaya devam edecektir” diye konuştu.

“Uzmanlığımıza ve verimli teknolojilerimize çok güveniyoruz”
İş birliğinden dolayı mutluluk duyduğunu belirten ABB Türkiye Traction Divizyonu Müdürü Saim Baran, “Şirketimiz, yüksek teknoloji içeren EMobility ve Raylı Sistem Traction Konverterleri, Enerji Depolama Sistemleri ve Elektrikli Araç Şarj çözümlerinde tedarikçilerden biridir. Şirketimiz olarak tamamen elektrikli operasyonlara geçişi hızlandırmaya yardımcı olan uzmanlığımıza ve verimli teknolojilerimize çok güveniyoruz. 100 yılı aşkın deneyimimiz ile geliştirilip üretilen ürünlerimiz birçok Raylı Sistem ve EMobility projesinde karbondioksit emisyonunu sıfırlayarak müşterilerimizin enerji tasarrufu sağlamasına, maliyetleri düşürmesine ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyor. Temiz ve sürdürülebilir enerji ihtiyacının tüm Dünya’da oldukça hızlı bir şekilde arttığı bu günlerde, ABB olarak dünyada ve ülkemizde ilk olma özelliği taşıyan bu sıfır emisyon projesinde, olduğumuzdan dolayı gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

“2030’a kadar karbon ayak izini düşürme ve net sıfır emisyon hedefi”
Nuh Çimento ve ABB arasındaki bu işbirliği ile yüksek güçlü ve uzun ömürlü enerji depolama sistemlerinin kullanılmaya başlanması, kaya kamyonlarının işletmecilik maliyetlerini düşürecek, daha uzun kullanılabilirlik ömrü sunacak ve daha yüksek verimlilik sağlanmasına zemin oluşturacak. Kaya kamyonları yokuş aşağı giderken ortaya çıkan rejeneratif enerji, bataryaların yeniden şarj edilmesini sağlayacak. Bu kullanım şekli ile kaya kamyonlarının genel verimliliği artırılarak şarj ihtiyacı azalacak ve operasyonel verimlilik artacak. 30 yıldır Nuh Çimento maden sahalarında kullanılan kaya kamyonlarının tamamen elektrikle çalışan makinelerin arasına dahil olmasına ve uzun yıllar boyunca kullanımda kalmasına olanak sağlanacak.

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