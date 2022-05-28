İzmit Körfezi’nde ölü yunus balığı kıyıya vurdu Ölü yunusun sırtında yaralar olduğu görüldü

Marmara Denizi’nin en doğusunda bulunan İzmit Körfezi’nde kıyıya ölü yunus balığı vurdu. Yunusun üzerinde yaralar olduğu görüldü.



İzmit Körfezi’nde akşam saatlerinde ölü yunus balığı kıyıya vurdu. Bisikletiyle geçen bir vatandaşın ihbarı üzerine belediye ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, yunusu kıyıya çekmek için bataklığa girdi. Uzun uğraşlarla yapılan çalışma neticesinde yunus bulunduğu yerden kıyıya çekildi. Ölü yunusun üzerinde yaralar olduğu tespit edildi.



“İnşallah insan işi değildir”

Sahilde yunusu görüp ihbarı veren vatandaş Ömer Ayhan, “Sahilde bisikletle eve doğru giderken kıyıda yunus balığını gördüm. Ölmüş ve sırtında biraz şişlik var. Normalde yunus balıkları yavruyken kolay kolay ölmez. İnşallah insan işi değildir. Sırtında yumruk gibi şişlik var. Ekipler inceleme yapacak” dedi.



“Yunusun üzerinde yaralar vardı”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Murat Önen ise, “Bugün bir ihbar aldık. Burası İzmit Körfezi’nin en doğusu, Marmara Denizi’nin de en doğu kısmı. Burada bir yunus ölüsüyle ilgili ihbar geldiğinde biz de ekiplerimizle beraber hızlıca geldik. Çünkü bu tür hadiseler bizim için çok önemli. Geldiğimizde yunusun biraz zor alınabilir bir yerde olduğunu gördük. Ekiplerimizce ciddi insani emek sarf edilerek yunusa gidildi. Ölmüş olduğu da görüldü. Hep beraber hareket ederek yunusu kıyıya aldık. Tabi beklediğimiz gibi bir hadise oldu, üzdü bizi. Çünkü yunusun üzerinde yaralar vardı. Muhtemelen denizlerde yunusların ağlara zarar verdiğini düşünen insanlar tarafından bu tür hadiseler gerçekleştiriliyor. Yunuslara zarar verilerek yaşamlarının son bulması böyle sağlanıyor. Özellikle balıkçıların ağlarına zarar verdiği düşünülerek yunuslar düşman olarak görülüyor. Fakat aslında onlar mı bizim balığımıza müdahale ediyor yoksa biz mi onlarınkine? Burası tartışılır” ifadelerini kullandı.



“Tüfekle ya da kürekle vurabiliyorlar”

Daha önce benzer hadiselerle karşılaştıklarına değinen Önen, “Muhtemelen tüfekle vuruyorlar, buradan bir kurşun çıkabilir. Ya da kürekleriyle vurabiliyorlar. Farklı şekillerde karşımıza çıkabiliyor. Çünkü bu ilk değil, bundan önce birçok kere yunusların başına gittiğimde benzer hadiselerle karşılaştığımız oldu. Altını çizmek istediğim bir nokta var; biz yunusların balıklarını alıp kendimiz açısından faydaya çevirmeye çalışıyoruz. Onlar da kendi balıklarının peşindeler. Olaya böyle bakmak lazım” diye konuştu.

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