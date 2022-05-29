Başkan Söğüt: "Farklı kültürler, en büyük zenginliğimiz"

Erzurum Tanıtım Günleri’ne katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Bizim en büyük zenginliğimiz farklı kültürlerin bir arada olması. Erzurumlular da bunun en güzel örneklerinden" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu (KEDFE) tarafından “Palandöken’den Kartepe’ye” sloganıyla düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri’ne katılıp, tek tek stantları gezdi. İlk olarak Körfez Belediyesi’nin de açtığı standı gezen Başkan Şener Söğüt, burada Hereke Halısı da dokudu.

Erzurum’dan gelen belediyelerin açtığı stantları gezen ve burada tanıtılan yöresel ürünleri inceleyen Şener Söğüt, "Kocaeli, 81 vilayetten vatandaşlarımızın yaşadığı, farklı kültürlerin bir arada olduğu adeta bir mozaik. Bizim en büyük zenginliğimiz farklı kültürlerin bir arada olması. Erzurumlular da bunun en güzel örneklerinden. Erzurumlu hemşehrilerimiz de bu zenginliklere yeni zenginlikler katıyor. Bugün de açılan fuarı gezdik. Başta federasyonumuz olmak üzere, Kocaeli Büyükşehir Belediyemize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her şeyin çok güzel düşünüldüğü, adeta Erzurum’un Kocaeli’ye taşındığı tanıtım günü olmuş" dedi.

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