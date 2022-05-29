Ormanya, 50 ülkeyi geride bıraktı

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Kocaeli'de bulunan doğal yaşam parkı Ormanya, "2021 Mavi Bayrak En İyi Uygulamalar" yarışmasında 50 ülkeyi geride bıraktı. Ormanya, "Uluslararası En İyi Biyolojik Çeşitlilik Koruma Uygulama" örneği oldu.

Kartepe ilçesindeki Ormanya, 2021 Mavi Bayrak En İyi Uygulamalar yarışmasında yer aldı. "İklim Değişikliği", "Kirliliklerin Giderimi ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması" başlıklarında ülkelerin örnek çalışmalarını gönderdiği yarışma sonuçlandı. Biyolojik Çeşitliliğin Korunması kategorisinde 50 ülkeden toplam 74 örnek çalışmanın yer aldığı yarışmaya İspanya, Portekiz, Finlandiya, Japonya, Brezilya, Rusya, Sırbistan, Slovenya gibi dünyanın farklı ülkelerinden katılım sağlandı. Mavi Bayrak programını uygulayan ülkelerden örnek çalışmaların sunulduğu yarışmada Ormanya, en iyi örnekler arasında yerini aldı.

Ormanya, Biyolojik Çeşitlilik Rezerviyle, "Uluslararası En İyi Biyolojik Çeşitlilik Koruma Uygulama" örneği olarak, 50 ülkeyi geride bıraktı.

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