İki gözü görmese de gönül gözüyle yapamadığı şey yok Görme engelli 17 yaşındaki Emirhan Bülbül, azmi sayesinde 8 enstrüman çalmayı öğrendi Özellikle kemençeyi elinden bırakmayan genç, en büyük hayalinin hayranı olduğu Trabzonspor'un futbolcularıyla tanışmak olduğunu dile getirdi

Kocaeli'de yaşayan görme engelli 17 yaşındaki Emirhan Bülbül, 8 müzik aleti çalıyor. Görmeyen gözlerine rağmen bisiklet süren, bilgisayar kullanan ve müziğe olan yeteneğiyle görenleri şaşkına çeviren Trabzonlu Emirhan, özellikle kemençeyi elinden bırakmıyor. Emirhan, en büyük hayalinin hayranı olduğu Trabzonspor'un futbolcularıyla tanışmak olduğunu dile getirdi.

İzmit ilçesinde yaşayan doğuştan görme engelli 17 yaşındaki Emirhan Bülbül, azmi sayesinde 8 enstrüman çalmayı öğrendi. Küçük yaşlarda radyodan dinlediği müziklerle yeteneğini keşfeden Bülbül, bateri, davul, darbuka, melodika, piyano, kemençe, gitar ve bağlama çalıyor. Çanakkale'de gittiği okulda bateri çalmayı öğrenen, daha sonra da kendi imkanlarıyla diğer müzik aletlerini çalmaya başlayan Emirhan Bülbül, azmiyle herkese örnek oluyor. Üniversite sınavına hazırlanan ve müzik öğretmeni olmak isteyen Trabzonlu genç, özellikle kemençeyi elinden bırakmıyor. Görme engelli olmasına rağmen tek başına bisiklet sürüp, bilgisayar da kullanabilen Emirhan'ın en büyük hayali ise hayranı olduğu Trabzonspor'un futbolcularıyla tanışmak.



"Beni cezbeden alet kemençedir"

Üniversiteye hazırlanan Emirhan Bülbül, "Hedefim, Marmara Üniversitesi'ni kazanıp müzik öğretmeni olmak. Kazanırsam çok iyi şeyler yapabileceğime inanıyorum. Çocukluğumdan beri şarkı dinlediğim için müzik kulağım var. Müzik kulağımın olduğunu Çanakkale’deki öğretmenlerim keşfetti. 89 yaşlarındayken müzik aletlerini çalmaya başladım ve ilk çaldığım trampetti. Bunun öncesinde masaya vurarak ritim tutardım ve şarkı söylerdim, bu sayede beni keşfettiler. Çaldığım aletler bateri, davul, darbuka, melodika, piyano ve kemençe. Gitar ve bağlama da

çalıyorum ama bunlarda başlangıç seviyesindeyim. Ana enstrümanım kemençe ve bateri. En çok sevdiğim ve beni cezbeden alet kemençedir. Trabzonspor’umuz bu sene şampiyon oldu ve ben buna çok sevindim. Trabzonspor’un maçlarına imkanım olmadığı için gidemedim, en büyük hayalim takımımın maçlarına gitmek, teknik direktör ve sporcularla tanışmak" dedi.



"Emirhan’ın gönül gözü açık ve algıları yüksek"

Emirhan'la gurur duyduğunu söyleyen anne Ayşe Bülbül, "Emirhan üniversite sınavına hazırlanması sebebiyle çok heyecanlıyız. Emirhan’ın müziğe olan ilgisi ve yeteneği ilkokulda öğretmenleri tarafından keşfedildi. Emirhan görme engelli olduğu için gözüne protez takıldı. Doktorumuz bize, Emirhan'ın ilerde kök hücre tedavisinden faydalanabileceğini söyledi. Göz yenilikleriyle alakalı haberleri takip ediyoruz, böyle bir şey olursa yetkililerin bize yardımcı olmalarını diliyoruz. Oğlumun ilerde görebilmesini çok istiyorum. Emirhan görme engelli bir çocuğumuz ama biz onu hiç görme engelli biri gibi hissetmiyoruz. Kendisi evin içinde, bahçesinde ve sokakta bildiği alanlarda çok rahat hareket edebiliyor. Emirhan’ın gönül gözü açık ve algıları yüksek. Müziği, aletleri çalmayı duyarak öğrendi. 'Engelli çocuk hiçbir şey yapamaz' diye bir şey yok, engel beyinlerdedir. Lütfen çocuklarımızın neler yapabilecekleri konusunda keşfedelim, yönlendirelim ve yardımcı olalım. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Müziğe olan tutkusuyla kendini geliştirmeye çalışan Bülbül, elektrikli baston sahibi olmak ve yayla şenliklerinde sahne almak istiyor.

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