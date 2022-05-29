Ensesine yorgun mermi isabet eden 7 yaşındaki Anıl yaralandı

Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde evinin önünde oynayan Anıl Ömer Hatunoğlu (7), ensesine yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Anıl, ameliyata alındı.
Olay saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi´nde meydana geldi. Anıl Ömer Hatunoğlu, evinin önünde arkadaşlarıyla oynadığı sırada ensesine isabet eden yorgun mermi ile yaralandı. Olayı gören Anıl´ın yakınları, kendi imkanlarıyla yaralı çocuğu Alikahya Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi´ne getirdi. Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü. Anıl Ömer ensesindeki merminin çıkarılması için ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2022-05-29 19:40:23
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