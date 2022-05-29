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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçtan 32 düzensiz göçmen çıktı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü girişinde bir aracı durdurdu. Araçta 32 düzensiz göçmen bulunduğu tespit edildi. Göçmenler işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, araç sürücüsü N.O. ise gözaltına alındı.

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