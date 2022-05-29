Denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı

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KANDIRA(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, denize atlamak için çıktığı 20 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan Bilal Şahin (18), itfaiye görevlilerince kurtarıldı.

İzmit'ten arkadaşlarıyla birlikte denize girmek için Kandıra ilçesi Kerpe Mahallesi'ne giden Bilal Şahin, denize atlamak için yaklaşık 20 metre yükseklikte bulunan Kartalkaya'ya tırmandı. Yükseklik nedeniyle denize atlamaktan korkan Şahin için ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Kayaya tırmanan bir itfaiyeci bel kemeri ve halat yardımıyla Şahin'i bulunduğu yerden indirdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kandira Ergün AYAZ

2022-05-29 21:45:38



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