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Rampada geri kayan çöp kamyonu devrildi

DHA

Rampada geri kayan çöp kamyonu devrildi


Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde rampa çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği çöp kamyonu geriye doğru kaydıktan sonra devrildi. Sürücü ve aracın arkasında bulunan iki işçi kazadan yara almadan kurtuldu.  
Olay saat 23.00 sıralarında Barış Mahallesi 1850 Sokak üzerinde meydana geldi. Gebze Belediyesi´ne ait Z.M.Ö. yönetimindeki 34 BAH 511 plakalı çöp kamyonu rampa çıkarken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geriye doğru kaymaya başladı. Bu sırada aracın arkasında görevli iki temizlik personeli araçtan atladı. Çöp kamyonu, bir süre kontrolsüz şekilde geriye gittikten sonra devrildi. Sürücü ve aracın arkasında çalışan iki işçi kazadan yara almadan kurtuldu. (DHA)   DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT
2022-05-30 02:57:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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