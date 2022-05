Dilovası Belediyesi'nden sınava girecek öğrencilere moral etkinliği

Dilovası Belediyesi, üniversite sınavına girecek 600 öğrenciyi gün boyunca hem eğlenip, hem de stres atacakları bir organizasyona götürdü.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, önümüzdeki ay gerçekleşecek üniversite sınavları öncesi ilçedeki yaklaşık 600 öğrenciyi İstanbul’da ki Türkiye’nin en büyük eğlence merkezi olan Vialand Tema Park’a göndererek, sınav öncesi moral ve motivasyonlarını artırabilmek için gün boyunca gönüllerince eğlenmelerini sağladı.

"Hamza ağabeyiniz her zaman yanınızda olacaktır"

İstanbul turu öncesi öğrencilerle bir araya gelen Şayir, "Sizlerin eğitimde başarılı olabilmeniz için elimizden gelen her türlü desteği sizlere sunmaya özen gösteriyoruz. Sizlerin başarılı birer öğrenci, ailenize, vatanınıza ve bayrağınıza bağlı birer vatandaş olabilmeniz için çalışıyoruz. Siz Dilovası’nın ve bu ülkenin geleceğisiniz. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Eğitimde başarılı olmanızı ve bu ülkenin geleceğine önemli katkılar sunmanızı bekliyoruz. Çok büyük bir sorumluluğunuz var. Biz bunun bilinciyle hareket ederek sizlerin başarılı olabilmeniz için çalışıyoruz. Siz gayret gösterirken unutmayın ki Hamza ağabeyiniz her zaman yanınızda olacaktır. Yeter ki okuyun ve başarılı olun. Gireceğiniz sınav geleceğinizi ve kaderinizi belirleyeceğiniz önemli bir sınav olacaktır. Bu sınava stressiz ve rahat girmenizi istiyorum. Uzun bir eğitim maratonunun ardından çok yoruldunuz; bizde bu yorgunluğunuzu ve stresinizi bir nebze atmanız ve moralinizi yükseltmek için böyle bir etniklikle sizleri ağırlamak istedik. Hepinize şimdiden güzel bir gün geçirmenizi, eğlenmenizi ve sonra da sınavlarda başarılı olmanızı istiyorum" dedi.

Sabah kahvaltısının ardından otobüslere binen öğrenciler İstanbul’un yolunu tuttu. Öğrenciler, akşam saatlerine kadar gönüllerince eğlendi.

