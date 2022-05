Türk donanmasının hayaleti: “TCG Heybeliada” Milli Gemi Projesinin ilk gemisi TGC Heybeliada hedefleri tam isabet vuruyor Radar kesit alanı düşük tutulduğu için hayalet gemi olarak adlandırılan TCG Heybeliada, günlük 20 ton deniz suyunu arıtabiliyor

– Milli Gemi Projesi’nin (MİLGEM) ilk gemisi ‘TCG Heybeliada’ radar kesit alanının düşük tutulması sebebiyle hayalet gemi olarak adlandırılıyor. Günlük 20 ton deniz suyu arıtabilme özelliğine sahip olan Türk Donanmasının gözbebeği, hedefleri tam isabet vuruyor.

İlk kaynağı 2005’te yapılan, inşasına 2007’de başlanan TCG Heybeliada, 27 Eylül 2008’de denize indirildi, 27 Eylül 2011’de hizmete alındı. Milli imkan ve kaynaklarla yapılan ilk gemi olan ‘TCG Heybeliada’nın lakabı ise ‘Denizlerin Hayaleti’. Keşif, aramakurtarma, denizaltı savunma harbi, denizde terörist etkinliklerin takibi ve önlenmesi, kıyı kontrol ve korunması gibi görevlerde hala yer alıyor. Günlük 20 ton deniz suyu arıtabilme özelliğine sahip olan Türk Donanmasının gözbebeği, hedefleri tam isabet vuruyor.



"Deniz subayları tarafından yapılan ilk milli gemimiz"

TCG Heybeliada hakkında bilgi veren Deniz Albay Bora Başak, "Her deniz subayının hayali bir gün harp gemisini kumanda etmektir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın gözbebeği, tasarım ve inşası tamamen Deniz Harp Okulu mezunu deniz subayları tarafından yapılan ilk milli gemimiz TCG Heybeliada’nın komutanlığını yapmak hiçbir duygu ile kıyaslanmayacak kadar özel bir duygudur. Ben 19 Temmuz 2019 tarihinde TCG Heybeliada Komutasını devraldım. Gemi komutanlığına giden süreç oldukça zorludur. Komutan stajını başarıyla tamamladıktan sonra hücum botu komutanı olarak atandım. 2 hücum botta yaptığım komutanlık görevleri sonrasında TCG Heybeliada komutanı olarak atandım. Benim esas görevim gemiyi her an hazır halde tutmak olduğundan personel eğitim ve materyal konularında yol gösterici ve denetleyici görevini aktif olarak icraat etmekteyim” dedi.



"TCG Heybeliada, dünyanın en modern korvetlerinden birisidir"

Ana görevlerinden bahseden Başak, "Görevimiz Türkiye’nin çevre denizlerinde, deniz alaka ve menfaatlerini korunmasına yardımcı olmak maksadıyla her an harbe hazır olmaktır. Bunun için tek gemi eğitimleri, taktik tatbikatlara iştirak etmekteyiz. TCG Heybeliada sahip olduğu teknolojik milli imkan ve kabiliyetler göz önüne alındığında dünyanın en modern korvetlerinden birisidir. Ancak bizim asıl gücümüz personellerimizden gelmektedir. Personellerimiz yüzlerce yıllık geleneğe sahip bir donanmanın mensubu olduğundan ve bunun bilincinde olarak köklü değişime açık ve proaktif bir şekilde yetiştirilir. Personellerimiz çok çalışkan, cesaret ve feragat sahibi, baskı altında görev bilinci ve azmini yitirmeksizin çalışabilme kabiliyetine sahiptir" diye konuştu.



"Her ortamda görev icra edebilecek bir gemidir"

TCG Heybeliada dünyanın her yerinde görev yapabildiğinden bahseden Başak, "Benim tecrübelerime göre TCG Heybeliada, öncelikle ve ağırlıklı olarak çevre denizlerimiz olmak üzere kıyı sularından okyanuslara, kutup daireleri, tropik denizlere kadar her ortamda görev icra edebilecek bir gemidir. Sahip olduğu modern sensör sistemleri ve ateş gücüyle oldukça caydırıcı bir platformdur. Türk deniz kuvvetleri; bölgesel ve küresel dinamikleri şekillendirmek, deniz güvenlik ortamında ana vatanı savunmada katkı sağlamak, Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki hükümranlık haklarını deniz hak, ahlaka ve menfaatlerini korumak mesulü doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Aynı zamanda deniz yetki alanlarımızdaki hak ve menfaatlerimizi korunmasına, çevre ve dünya denizlerine, deniz güvenliğinin sağlanmasına çaba sarf etmektedir. Bu sayede etki ve ilgi alanımıza giren tüm denizlerdeki ekonomik çıkarlarımızın korunmasına destek sağlanmaktadır" şeklinde konuştu.



TCG Heybeliada bir çok görevde yer aldı

TCG Heybeliada'nın Doğu Akdeniz’de çeşitli görevlerde bulunduğun dile getiren Deniz Albay Bora Başak, "Bu görevlerden en önemlilerinden biri de 2006 yılından itibaren Doğu Akdeniz de icra edilmekte olan Akdeniz Kalkanı Harekatıdır. Akdeniz Kalkanı Harekatında ülkemizi ve milletimizin deniz hak, alaka ve menfaatlerini korumak çerçevesinde deniz yetki alanlarımızdaki faaliyetleri yakından takip etmekteyiz. Bu çerçevede ülkemizin deniz yetki alanlarına yabancı unsurların izinsiz faaliyetleri engellenmektedir. Ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ruhsatlandırdığı sahalardaki sismik araştırma ve sondaj faaliyetleriyle ilgili devlet kurumlarıyla işbirliği içerisinde destek sağlamaktayız. Türk deniz kuvvetleri olarak ayrıca bölge ülkelerinin barış ve refahı için NATO faaliyetleri çerçevesinde NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu2 ile NATO Daimi Deniz Grubu2’ye katkı sağlamakta ve Deniz Muhafızı Harekatına iştirak edilmektedir. Düzensiz göçle mücadele faaliyetlerine destek sağlamaktadır. Karadeniz’e deniz güvenliğine katkı sağlamak maksadıyla Karadeniz Uyum Harekatına destek verilmektedir. TCG Heybeliada olarak Türk deniz kuvvetlerinin icra ettiği tüm bu faaliyetlerde personellerimizle bir bütün olarak gösterdiğimiz ve göstereceğimiz gayret ve fedakarlıklar sayesinde geride bıraktığımız ailelerimizden uzakta bize verilen görevi başarıyla yerine getirdik ve getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

