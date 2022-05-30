İzolasyon malzemeleri bulunan çatıda yangın çıktı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Sırasöğütler Mahallesi 1665 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatısındaki izolasyon malzemelerinin tutuşması neticesinde yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.