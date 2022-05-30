Eşini öldürüp, kızını yaralayarak intihar etti (2)

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UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ

Kocaeli'de, boşanma aşamasında olduğu Güler Karslı'yı tabancayla öldürüp, kızı Elif Karslı'yı yaraladıktan sonra aynı silahla yaşamına son veren Turan Karslı (55) hakkında, uzaklaştırma kararı bulunduğu ortaya çıktı. Turan Karslı´nın, arkadaşına ait hafif ticari araçla evinin sokağına geldiği, 1'inci kattaki daireye balkondan girdiği öğrenildi. Karslı'nın bir süre önce kavgaya karışması nedeniyle cezaevinde bulunduğu belirtildi.

ARKADAŞLARINA, EŞİNİ VURACAĞINI SÖYLEMİŞ

Arkadaşı ise 3 çocuk babası Karslı´nın eşini vuracağını söylediğini, kendisini uyardıklarını söyledi.

Polisin olay yerindeki incelemelerin ardından cansız bedenler, evden çıkarılarak morga götürüldü. Bu sırada Karslı ailesinin yakınları, sinir krizi geçirdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2022-05-30 15:16:21



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