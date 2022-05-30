"Helikopter düştü" ihbarı asılsız çıktı İşaret fişeğini gören vatandaşların "helikopter düştü" ihbarının asılsız olduğu belirlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Helikopter düştü" ihbarı asılsız çıktı İşaret fişeğini gören vatandaşların "helikopter düştü" ihbarının asılsız olduğu belirlendi

İHA

"Helikopter düştü" ihbarı asılsız çıktı İşaret fişeğini gören vatandaşların "helikopter düştü" ihbarının asılsız olduğu belirlendi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde helikopterin düştüğü ihbarının asılsız olduğu belirlendi. Vatandaşların gördükleri işaret fişeğini helikopter sandıkları öğrenildi.
Olay, Körfez ilçesine bağlı Melen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede işaret fişeğini gören vatandaşlar, helikopter düştüğünü zannederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler bölgede detaylı arama çalışması yaptı. Ekiplerin yaptığı aramalarda ihbarın asılsız olduğu belirlendi.
Ekiplerle birlikte arama çalışmasına katılan Murat Koç adlı vatandaş, "Belen köyünde hayvancılıkla uğraşıyorum. Helikopterin düştüğüne dair bize bilgi gelince bu bölgeye hakim olduğumuz için etrafa motosikletle baktık ancak bir şey göremedik. Jandarma ve muhtarla iletişime geçtim, her yeri kontrol ettik. Bir şey bulamadık. Bölgeye hakim olduğumuz için her yere baktık. Motosikletle gidebileceğimiz en uç yerlere kadar gittik baktık. Bu bölgeye düşmedi. Bu bölgede olsaydı illaki görürdük, bilirdik" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Helikopter düştüğü iddiası ekipleri harekete geçirdi 
YEREL HABERLER Helikopter düştüğü iddiası ekipleri harekete geçirdi 
Helikopter düştü ihbarı ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Helikopter düştü ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Kocaeli'de 1 milyon 250 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 1 milyon 250 bin adet gümrük kaçağı ...
Karşılarında 2 metrelik yılanı görünce neye uğradıklarını şaşırdılar Bahçeye giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
YEREL HABERLER Karşılarında 2 metrelik yılanı görünce neye ...
Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 7 tutuklama
YEREL HABERLER Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 7 tutuklama
Kadın 'pencereden attı' dedi, eski eşi 'atladı'
YEREL HABERLER Kadın 'pencereden attı' dedi, eski eşi 'atladı'
Boşanma kararı çıktı, balkondan girdiği evde katliam yaptı Kızı ve karısını torunlarının gözü önünde vurmuş Balkondan atlayan kız, yaralı olarak kurtuldu
YEREL HABERLER Boşanma kararı çıktı, balkondan girdiği evde katliam ...
Eşini öldürüp, kızını yaralayarak intihar etti (3)
YEREL HABERLER Eşini öldürüp, kızını yaralayarak intihar etti (3)
Spor turnuvaları başlıyor
YEREL HABERLER Spor turnuvaları başlıyor
40 milyon TL’lik bütçeyle alt yapı planı
YEREL HABERLER 40 milyon TL’lik bütçeyle alt yapı planı
Eşini öldürüp, kızını yaralayarak intihar etti (2)
YEREL HABERLER Eşini öldürüp, kızını yaralayarak intihar etti (2)
Eray Şamdan 8. kez Avrupa şampiyonu
YEREL HABERLER Eray Şamdan 8. kez Avrupa şampiyonu
Eşini öldürüp, kızını yaralayarak intihar etti
YEREL HABERLER Eşini öldürüp, kızını yaralayarak intihar etti
Temizlik işleri müdürlüğüne 2 yeni hizmet binası
YEREL HABERLER Temizlik işleri müdürlüğüne 2 yeni hizmet binası
İzolasyon malzemeleri bulunan çatıda yangın çıktı
YEREL HABERLER İzolasyon malzemeleri bulunan çatıda yangın çıktı
Başiskele’ye yeni meydan
YEREL HABERLER Başiskele’ye yeni meydan
Cami minaresinden sarkan sac levhayı itfaiye indirdi
YEREL HABERLER Cami minaresinden sarkan sac levhayı itfaiye indirdi
Başkan Özlü çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Özlü çalışmaları yerinde inceledi
Bahar Şenliğinde çocuklar doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Bahar Şenliğinde çocuklar doyasıya eğlendi
Kocaeli'de aile faciası: 2 ölü Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, kızını ise yaraladıktan sonra intihar etti
YEREL HABERLER Kocaeli'de aile faciası: 2 ölü Boşanma aşamasındaki ...
Türk donanmasının hayaleti: “TCG Heybeliada” Milli Gemi Projesinin ilk gemisi TGC Heybeliada hedefleri tam isabet vuruyor Radar kesit alanı düşük tutulduğu için hayalet gemi olarak adlandırılan TCG Heybeliada, günlük 20 ton deniz suyunu arıtabiliyor
YEREL HABERLER Türk donanmasının hayaleti: “TCG Heybeliada” Milli ...
Dilovası Belediyesi'nden sınava girecek öğrencilere moral etkinliği
YEREL HABERLER Dilovası Belediyesi'nden sınava girecek öğrencilere ...
Kömürlükte çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Kömürlükte çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Çayırova'da yaz okulları kayıtları başladı
YEREL HABERLER Çayırova'da yaz okulları kayıtları başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.