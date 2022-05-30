Helikopter düştüğü iddiası ekipleri harekete geçirdi (2)

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ARAMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDI

Helikopter düştüğü yönünde yapılan ihbar üzerine harekete geçen AFAD ve itfaiye ekipleri söz konusu bölgede güzergah üzerinde çalışma yaparken, jandarma ekipleri ormanlık alanlarda ağaçların arasında fenerle arama yaptı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmaması üzerine sonlandırıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN

2022-05-30 23:19:41



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