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Polisi metrelerce sürükleyip yaralamıştı, serbest bırakıldıktan sonra muhtar adayı oldu

İHA

Kocaeli'de 8 ay önce otomobiliyle polis memurunu sürükleyip yaralayan Bülent Sadıkoğlu, İzmit ilçesindeki Erenler Mahallesi'ne muhtar adayı oldu.

Polisi metrelerce sürükleyip yaralamıştı, serbest bırakıldıktan sonra muhtar adayı oldu

Kocaeli’de 8 ay önce otomobiliyle polis memurunu sürükleyip yaralayan Bülent Sadıkoğlu, İzmit ilçesindeki Erenler Mahallesi’ne muhtar adayı oldu.
Sadıkoğlu, bundan 8 ay önce 06 CHP 50 plakalı otomobiliyle polisin kontrol noktasında durmuştu. Kendisinden ehliyet ve ruhsat gösterilmesi istendiği esnada gaza basan Sadıkoğlu, aracı durdurmak için kapıya tutunan polis memurunu da sürüklemiş ve yaralanmasına sebep olarak kaçmıştı. Ardından yapılan incelemelerde eski CHP Gençlik Kolları’nda ilçe başkan yardımcılığı ve il başkan vekilliği gibi görevlerde bulunduğu görülmüştü. Kısa süre sonra yakalanan Bülent Sadıkoğlu, 3 ay cezaevinde yatıp Mart ayında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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