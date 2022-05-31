Yavru lemur Ormanya ailesine katıldı

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen korunan alanı Ormanya'da yeni yavru heyecanı yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen yavru lemur Ormanya’ya neşe getirdi.

Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen lemur yavrusu, mutlulukla karşılandı. Alanda lemurun doğumuna şahitlik edilmesi Ormanya çalışanlarını da sevindirdi. Doğumun ardından lemur yavrusu ve annesinin sağlık kontrolleri yapıldı. Belirli bir büyümeye gelene kadar annesinin kucağında yaşayan yavru lemur için özel bir alan hazırlandı, anne lemur için ise özel bir beslenme oluşturuldu. Üzerine titrenen sevimli anne, görevlilerin elleriyle besleniyor.

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