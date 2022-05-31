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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamuya hizmet veren müteahhitleri rahatlatan müjde

İHA

Kamuya hizmet veren müteahhitleri rahatlatan müjde

Pandemi koşullarının piyasa üzerindeki olumsuz etkileri ve son çeyrekte yaşanan kurdaki öngörülemez dalgalanmalar neticesinde ortaya çıkan maliyet farkları, farklılaşan ticaret hacmi, inşaat sektörü temsilcilerini zorlu bir döneme sokunca sanayi odaları harekete geçti.
Kocaeli Ticaret Odası ve Körfez Ticaret Odası’na ait, inşaat komitelerinin ortaklaşa gerçekleştirdikleri girişimler ve çalışmalar ile, özellikle sektörün kamuya yönelik hizmet sunan müteahhitleri için istenilen fiyat farkı düzenlemesinden müjdeli haber geldi. 2022 için sektöre yönelik fiyat farkı ve tasfiyeye onay çıktı.
Bölge temsilcilerinden fiyat farkı düzenlemesi geldi
Yaşanan gelişmeler sonrası ivedi bir şekilde harekete geçen bölgenin önde gelen iki ticaret odası inşaat komiteleri, gerek kamuoyundan yaptığı çağrılarla gerekse de bakanlık ve ilgili kurumlar nezdinde yaptığı girişimlerle, fiyat farkı düzenlemesi ve tasfiye onayı talep etmişlerdi. Kamu müteahhitleri için ilk düzenlemeden sonra 2022 yılı için ikinci müjdeli haber de geldi. Konu ile ilgili yapılan resmi açıklamada;
“Yeni ek fiyat farkı çerçevesinde 1/4/2022 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler girmektedir. 01/01/2022 tarihinden sonra (bu tarih dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için; ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunanlarda, sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkı tutarı oransal olarak artırılabilir, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayanlar ile hüküm bulunmakla birlikte sadece girdilerin bir kısmı için fiyat farkı hesaplananlarda hesaplanmayan kısımlar için de fiyat farkı verilebilecektir (01/04/2022 tarihinden sonraki dönemde ek fiyat farkı verilebilmesi imkânı getirilmektedir). Ek fiyat farkı, 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için verilecektir. Ek Fiyat farkı hesaplaması, 1/7/2021 ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin (son teklif verme tarihi) içinde bulunduğu aya ait endeks, 1/7/2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde ise 2021 yılı Haziran ayına ait endeks temel endeks olarak kabul edilerek yapılacaktır. Ek fiyat farkı için yüklenicinin başvuru yapma zorunluluğu vardır. 1/1/2022 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmelerden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ine kadar olanlar (bu oran dâhil) yüklenicinin başvurusu üzerine feshedilip tasfiye edilir. Geçici 5 inci maddeye göre devredilen sözleşmeler için bu fıkra çerçevesinde fesih başvurusunda bulunulamaz. Sektörümüze hayırlı olsun” ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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