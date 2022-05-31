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Kocaeli'de tramvaylar çarpıştı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesinde saat 14.20 sıralarında tramvaylar çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi.

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