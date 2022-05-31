İzmit´te tramvaylar çarpıştı; kaza kamerada

Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, makas değiştiren tramvay, karşı yönden gelen tramvaya yandan çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinde Sekapark mevkisinde meydana geldi. Makas değiştiren tramvay, karşı yönden gelen tramvayla çarpıştı. Her iki tramvay hasar gördü. Çarpan tramvayın raydan çıktığı kazada, ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza sırasında yolcular büyük panik yaşadı.
Yolcular, kaza alanına çağrılan otobüslerle gidecekleri duraklara götürüldü. Tramvay seferleri Doğu Kışla ile Otogar ve SekaparkPlajyolu arasında, arada kalan duraklarda ise otobüslerle ulaşım sağlanıyor.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2022-05-31 16:18:00
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