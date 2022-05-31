Gazeteci Güngör Arslan cinayeti soruşturması tamamlandı: 10'u tutuklu 14 zanlı hakkında dava açıldı



Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, cinayet ile ilgili olarak 10'u tutuklu toplam 14 kişi hakkında Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldığı bildirildi.

İzmit´te bir internet haber sitesinin sahibi Güngör Arslan, 19 Şubat günü İzmit Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak üzerinde bulunan ofisinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Olay sonrasında yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, Güngör Arslan cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlandığı duyuruldu. Açıklamada, cinayet ile ilgili olarak 10'u tutuklu toplam 14 kişi hakkında Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldığı bildirildi.

14 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, "19.02.2022 tarihinde Ses Kocaeli Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Yazarı Güngör Arslan'ın iş yerinde ateşli silahla öldürülmesi olayına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma tüm iddialar titiz bir şekilde değerlendirilmek suretiyle sonuçlandırılmıştır. Buna göre eylemi bizzat gerçekleştiren tutuklu şüpheli R.Ö. hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından, tutuklu şüpheliler E.K. ve B.P. hakkında `Tasarlayarak kasten öldürmeye ve ruhsatsız silah bulundurmaya azmettirme´ suçlarından, tutuklu şüpheliler H.E.Ç., F.Y., R.S. ve E.Y. hakkında `Tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım ve ruhsatsız silah bulundurma´ suçlarından, tutuklu şüpheliler C.Y., K.Y. ve Ö.T. hakkında `Suçluyu kayırma´ suçundan, tutuksuz şüpheliler A.Y., E.T., E.Y. ve Y.B. hakkında `Suç Delillerini Gizleme´ suçundan Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi´nce kamu davası açılmıştır" ifadeleri yer aldı.

6 KİŞİNİN DOSYASI AYRILDI

Ayrıca açıklamada, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler E.O, K.Y, S.Ö, S.Y, M.P, C.Y, S.Y, T.T, S.N.B, D.İ, T.U., U.Ö ve B.K. hakkında 'Tasarlayarak kasten adam öldürmek suçuna yardım, suçluyu kayırma ve suç delillerini gizleme' suçlarından ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, gözaltına alınan 6 kişi hakkında ise soruşturma evrakının ayrılarak soruşturmaya devam edildiği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-05-31 18:36:36



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