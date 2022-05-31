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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Duvarların arasına düşen kaplumbağa kurtarıldı

DHA

Duvarların arasına düşen kaplumbağa kurtarıldı


KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, beton su depolarının duvarları arasına düşen kaplumbağa kurtarılarak, doğaya salındı.
Kartepe Maşukiye'de beton su depolarının duvarları arasındaki boşluğa düşen kaplumbağa, iki sıkıştı. Kaplumbağayı gören görevliler aralıktan, fırçayı kaplumbağanın altına sokarak hayvanı yukarı doğru çekti. Görevliler, su kapağının içerisine su koyarak kuplumbağa su içirdi. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, kaplumbağa daha sonra doğaya salındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Ergün AYAZ
2022-05-31 18:59:13

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