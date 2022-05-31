Duvarların arasına düşen kaplumbağa kurtarıldı

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KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, beton su depolarının duvarları arasına düşen kaplumbağa kurtarılarak, doğaya salındı.

Kartepe Maşukiye'de beton su depolarının duvarları arasındaki boşluğa düşen kaplumbağa, iki sıkıştı. Kaplumbağayı gören görevliler aralıktan, fırçayı kaplumbağanın altına sokarak hayvanı yukarı doğru çekti. Görevliler, su kapağının içerisine su koyarak kuplumbağa su içirdi. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, kaplumbağa daha sonra doğaya salındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Ergün AYAZ

2022-05-31 18:59:13



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