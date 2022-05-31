1 milyon 720 bin TL'lik 'sahte' akaryakıt fişi operasyonu: 7 gözaltı



Selda Hatun TAN/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 milyon 720 bin TL'lik sahte akaryakıt fişi basıp, 11 ildeki ticari araç sürücülerine satan 7 kişiyi gözaltına aldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte akaryakıt fişi basıp, para karşılığı satanlara yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin sahte fişleri 11 ildeki ticari araç sürücülerine sattığı, 1 milyon 720 bin TL'lik, 2 bin 576 adet sahte akaryakıt fişi ele geçirildi. Kocaeli, Tekirdağ ve Antalya'daki operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda sahte akaryakıt fişi, fiş basımında kullanılan yazıcılar, ajandalar ve dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2022-05-31 20:44:29



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