63 kişiyi dolandırdığı iddia edilen kuyumcuya 585 yıla kadar hapis istemi

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde piyasadan 12 milyon TL para toplayıp, 63 kişiyi dolandırdığı iddia edilen kuyumcu Hüseyin G. hakkında 2 ayrı suçtan toplam 189 yıldan 585 yıla kadar hapis cezası istendi.

Tepecik Mahallesi, İstiklal Caddesi'nde, kentin en büyük kuyumcu dükkanlarından biri, 2 Mayıs 2019 sabahı kepenk kapattı. Kuyumcuda paralarının kaldığını iddia eden 98 kişi suç duyurusunda bulundu. Yapılan araştırmada, kuyumcu Hüseyin G.'nin 1 Mayıs 2019'da yurt dışına çıktığı belirlendi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hüseyin G., 29 Temmuz 2019 günü Türkiye'ye geri döndü. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan Hüseyin G., tutuklandı. 4 ay cezaevinde kalan Hüseyin G., daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

19 KİŞİNİN DEĞERLİ EŞYALARI TESLİM EDİLDİ

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, şikayetçi 98 kişiden 17'sinin, tamir veya muhafaza maksadıyla değerli eşyalarını kuyumcuya teslim ettikleri, bu kişilerin dosyalarının ayrıldığı ve uzlaşma bürosuna gönderildiği belirtildi. Kalan 81 şikayetçiden 19'unun ise tamir için kuyumcuya teslim ettikleri değerli eşyaların iflas idaresince iş yerinde yapılan tasfiye işlemleri sırasında bulunup teslim edildiği aktarıldı.

ŞİKAYETÇİLER 5 GRUBA AYRILDI

İddianamede, incelemeler ve kişilerin ifadeleri doğrultusunda, şüpheli Hüseyin G. hakkında şikayetçi olanlar 5 gruba ayrıldı. Yatırım amacıyla para veren 9 kişi, döviz ve altın almak için para veren 40 kişi, bozdurmak amacıyla altın ve döviz veren 6 kişi, Hüseyin G.'ye borç veren 7 kişi ve şüphelinin şirketini devralmak için para veren 1 kişi olmak üzere 63 müştekinin ifadeleri iddianamede yer aldı. Tüm müştekilerin ifadelerinde; belirttikleri miktarlar toplandığında, şüpheli Hüseyin G.'nin dükkanını kapatmadan önce piyasadan 12 milyon TL'nin üzerinde para topladığı ortaya çıktı.

GAYRİMENKULLERİNİ SATARAK BORÇLARINI ÖDEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

İddianamede Hüseyin G. ifadesinde, altın almak için dükkanına gelerek para veren kişilerin bir kısmına, o an elinde altın bulunmadığı için ya da istedikleri ürün henüz gelmediği için altınlarını veremediğini, altın ya da gümüş bozdurmak için gelenlere ise ekonomik sıkıntıda olduğu için ödeme yapamadığını, dükkan kapatıldığı için tamir amacıyla değerli eşyalarını bırakanların da eşyalarını geri veremediğini söyledi. Ekonomik durumu kötü olduğu için borç aldığı kişilere geri ödeme yapamadığını belirten Hüseyin G., kimsenin parasını ya da altınını çalıştırarak para kazandırmadığını ve kimseyi dolandırma niyetinde olmadığını belirtti. İş yerinde, son bir yıldır altın bulunmadığını ifade eden Hüseyin G., kendisine ait gayrimenkulleri satarak borçlarının tamamını ödeyeceğini ifade etti.

PİYASADA GÜVEN OLUŞTURDUĞUNA VURGU YAPILDI

Savcı, iddianamesinde Hüseyin G.'nin 19 yıldır dükkanı işleterek piyasada ve insanlarda bir güven oluşturduğuna vurgu yaptı. İşlerinin kötüye gitmesi ve ticari olarak zor durumda kalması nedeniyle Hüseyin G.'nin çeşitli nedenlerle müştekilerden para veya altın aldığına vurgu yapan savcı, "Şüphelinin altın veya döviz almak isteyenlerden peşin olarak paralarını alıp, istenen ayarda altının veya miktarda dövizin iş yerinde mevcut olmadığını, şimdi altın almasının zararına yol açacağı, istenen altın veya dövizin İstanbul'dan getirileceği, henüz gelmediği şeklinde hileli sözler söylediği, altın bozdurmak isteyenlerden de altınlarını alıp, 'Dükkanda şu an nakit para yok, daha sonra verelim, piyasada para yok' şeklinde oyalamak maksatlı sözler söylediği, yine borç aldığı kişilerden de geri veremeyeceğini bildiği halde para, altın, döviz aldığı, ancak günü geldiğinde çeşitli bahanelerle oyladığı görülmektedir. Soruşturma konusu olayda şüphelinin işlerinin kötüye gitmesi karşısında karşılığını veremeyeceğini bildiği halde hile ile yukarıda isimleri yazılı 54 müştekiden ayrı ayrı farklı yöntemlerle menfaat temin ettiği, altın, döviz satın almak için kendisine verilen nakit paraları, bozdurmak için kendisine verilen altın ve dövizleri, borç adı altında müştekilerden aldığı paraları, müşteki R.S.'den şirket devri karşılığında aldığı paraları hile ile almasına rağmen geri vermeyerek, üzerine atılı 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu her bir müştekiye karşı ayrı ayrı işlediği anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

2 AYRI SUÇTAN İDDİANAME HAZIRLANDI

İddianamede, şüpheli Hüseyin G.'nin 9 kişiden paralarını işletmek ve faiz ödemek vaadiyle para alarak 'Bankacılık Kanunu'na muhalefet' suçunun işlediği belirtildi. Hüseyin G. hakkında bu suçtan her bir mağdur için 3 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 27 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası istendi.

Hüseyin G.´nin piyasada güven sağlayarak geri ödeyemeyeceğini bildiği halde hileli şekilde 54 kişiden de para, altın ve döviz aldığı gerekçesiyle 'dolandırıcılık' suçunu işlediği kaydedildi. Bu suçtan da Hüseyin G. hakkında her bir mağdur için 3 yıldan 10 yıla kadar olmak üzere toplam 162 yıldan 540 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Toplam 189 yıldan 585 yıla kadar hapsi istenen Hüseyin G., Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde eylül ayında yargılanmaya başlanacak. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-06-01 09:59:36



