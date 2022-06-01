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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zili: ''Kepek problemi basit uygulamalarla kontrol altına alınabiliyor''

İHA

Zili: ''Kepek problemi basit uygulamalarla kontrol altına alınabiliyor''

Ünlü saç tasarımcısı Samet Zili, birçok insanın ergenlik döneminde başlayan ve 50'li yaşlara kadar devam eden kepek problemini kontrol altına alabilecek önerilerde bulundu. Kepekli saçların basit gözükmesine rağmen özgüven kaybı ve psikolojik problemlere yol açabildiğini belirten Zili, ''Neyse ki kepek problemi basit uygulamalarla kontrol altına alınabiliyor'' dedi.
Saç tasarımcısı Samet Zili, kafa derisindeki cildin beyaz pullar şeklinde dökülmesiyle ortaya çıkan kepek probleminin yaygın görülen bir durum olduğunu belirterek, kepekten kurtulmanın yollarını anlattı. Kepekli saçların basit gözükmesine rağmen insanlarda özgüven kaybından psikoloji bozulmasına varan bir çok olumsuzluğa yol açtığını hatırlatan Zili, ''Kepek, yaygın görülen bir saç sağlığı problemi. Ve bu probleme yol açan pek çok sebep var. Basit bir durum gibi görünüyor, ancak özgüven kaybına, hatta bazen psikolojik problemlere bile yol açabiliyor. Çünkü temizlikle ilgili olmamasına rağmen saçların kirli ve bakımsız görünmesine yol açıyor. Kaşındırması da cabası. Neyse ki basit uygulamalarla kontrol altına alınabiliyor'' dedi.

Kepeğe yol açan nedenler
Kepek problemi genellikle ergenlik döneminde başlayarak 50'li yaşlara kadar devam ettiğini kaydeden Zili, kepeklenmenin temel nedeninin seboreik dermatit hastalığı olduğunu kaydetti. Samet Zili, ''Bu hastalık, derinin, yüzün ve vücuttaki bazı bölgelerin pullu, kaşıntılı hale gelerek kızarmasına neden olan bir cilt hastalığıdır. Nedeni tam olarak bilinmiyor. Ancak stres, depresyon, yorgunluk, mevsim geçişleri, alerjiler ve bazı ilaçların seboreik dermatite yol açabileceği düşünülüyor. Kepeğe yol açan diğer nedenler arasında saçı olması gerekenden az ya da sık yıkamak, şampuanı yeterince durulamamak, saç bakım ürünlerini sık kullanmak, şampuan değiştirmek, sağlıksız beslenmek, vitamin eksikliği, sedef, egzama gibi cilt hastalıkları, çok soğuk veya çok kuru havaya maruz kalmak, mevsim geçişleri, kalitesiz boyalar, ergenlik veya menopoz dönemlerinde yaşanan hormonal değişimleri sayabiliriz'' şeklinde konuştu.

İlk çözüm yolu: şampuan
Saç tasarımcısı Zili, saçlarında kepeklenme olanların da aklına geldiği gibi ilk çözüm yolunun şampuan olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
''Eğer hafif bir kepeklenme şikayetiniz varsa önce saçınıza uygun bir şampuan kullanarak saçınızı her gün yıkayın. Şikayetleriniz devam ederse, bir kepek şampuanını deneyin. Ancak bu noktada önemli bir uyarıda bulunmalıyım. Eğer kullandığınız bir üründen sonra kaşıntı, acı, kızarıklık veya yanma hissederseniz kullanmayı bırakın. Döküntü, kurdeşen ya da solunum zorluğu gibi alerjik bir reaksiyonla karşı karşıya kalırsanız. Böyle bir durumda ise hemen bir doktora başvurun. Çünkü kepek şampuanları çinko pirit, salisilik asit, selenyum sülfit, ketokonazol ve kömür katranı gibi maddeler içerir ve bunlar da eğer alerjiniz varsa sağlığınıza zarar verebilir. Ürünün kullanma talimatlarına da mutlaka dikkat edin. Zira bazı ürünleri saçta bekletmek, bazılarını da uygular uygulamaz durulamak gerekebilir.''

''Stres yapmayın''
Zili, kepeklenmeyi önlemek için şampuan dışında yapılabilecekler konusunda ise, ''Şampuanın dışında uygulayabileceğiniz bitkisel ürünler de mevcut. Örneğin çay ağacı yağı (tea tree oil), hindistancevizi yağı ve aloe veranın kepeği azalttığı veya bitirdiği biliniyor. Ayrıca probiyotik de kullanabilirsiniz. Çünkü probiyotikler, bağışıklık sistemini güçlendirerek kepek oluşumunu azaltıyor. Omega 3 de cilt sağlığı açısından önem taşıyan bir başka destek'' ifadelerini kullandı.
Kepek konusunda kendisine en çok ''doktora başvurmalı mıyım'' sorusunun yöneltildiğini anlatan Zili, şöyle devam etti:
''Kepek nedeniyle genellikle doktorlara başvurulmaz ama eğer kullandığınız tüm ürünlere rağmen bu durumu yenemediyseniz, kepek çok ciddi şekilde arttıysa, derinizde şişlik veya kızarıklık oluştuysa işte o zaman bir dermatoloğa gitmenizi öneririm. Doktor, yapacağı incelemeyle hem kepeğin nedenini ortaya çıkaracak hem de ona göre reçete yazacaktır.''

Tüm hastalıklar strese çıkıyor
Zili, kepeklenmenin en önemli sebeplerinden biri de stres olduğunu ifade ederek, ''Son olarak dikkat çekmek istediğim bir konu daha var ki, tüm hastalıklar aslında ona çıkıyor. Bu da stres. Stresin pek çok hastalığa yol açabileceği gibi kepeği de tetikleyebileceği biliniyor. Lütfen yaşamınızda mümkün olduğunca stresten uzak durmaya çalışın'' diye konuştu.

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