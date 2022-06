Engin Koyun: "Kongre kararı almak ihanettir" Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun: "Koltuk meraklısı değilim. Kulüp babamın malı değil" "Kongreden kaçmıyorum. Devre arası yapalım!"

Kocaelispor’da kulüp başkanı Engin Koyun küme düşülmesini yönetimsel hatalara, tecrübesizliklerine ve çok sayıda hakem hatalarına bağladı. Koyun, “Kongre kararı almak ihanettir” dedi.

Aldığı başarısız neticelerin ardından TFF 2. Lig'e düşen Kocaelispor'da Başkan Engin Koyun, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Körfez Brunga Tesisleri'nde yapılan toplantıda Başkan Koyun, küme düşülmesini yönetimsel hatalara ve hakem hatalarına bağladı. Kongre kararıyla ilgili de konuşan Başkan Koyun, "Koltuk sevdalısı değilim ama kongre kararı almak Kocaelispor’a ihanettir" ifadelerini kullandı.



“Koltuk sevdalısı değilim ama kongre kararı almak Kocaelispor’a ihanettir”

Kongre kararı almalarının Kocaelispor'a yapılacak bir ihanet olduğunu vurgulayan Engin Koyun, “Kongre kararı almaları için kulübe 20 milyon lira bağışlayacak birinin olması gerektiğinin altını çizen Koyun, “Ben başkan adayı olsam bir bütçe ayarlar, kulübe şu kadar bağış yapardım. Biz de alacaklarımızı vererek o jesti yapalım, alacaklarımızı bağışlayalım dedim. O gün ağzımdan 20 milyon çıktı. Benim devletle bir işim yok, parayla beni satın alacak adam da yok. Kulüp de benim babamın malı değil. İmza kampanyası başlatılıyor. Bu işler bu kadar basit mi? Tüzük, üyelerin yüzde 20’sinin imzasının alınması gerektiğini ifade ediyor. Ayrıca 534 imzanın da noterden tasdik edilmesi lazım. Yönetim de durum değerlendirmesi yapar. Koltuk sevdalısı bir adam değilim. Kongre kararı aldık diyelim. Bunu yapmak Kocaelispor’a ihanettir. Devre arası olmadan genel kurul kararı alacağız. Kongreden kaçmıyoruz. Bırakın, bugünkü kaosu yönetelim. Devre arasında şehir takdir ederse devam ederiz, etmezse de çekiliriz" sözlerini kaydetti.



"Tecrübesizliğin bedelini 1 puanla düşerek ödüyoruz”

Takımı 2. Lig'e düşürdükleri için camiadan özür dileyerek sözlerine başlayan başkan Engin Koyun, “Sportif anlamda takımı küme düşüren başkan ve yönetim olmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Tüm camiadan özür diliyoruz. Başarı nasıl alkışlandıysa, başarısızlığın da karşılığı olmalıdır. Geçen sezon birlikteliği yakaladık ve 1. Lig’e çıkarak tarihi başarıya imza attık. Başarı hepimizindi. 1. Lig, benim ve yönetimin yabancısı olduğu bir ligdi. Yönetimsel eksiklerimiz oldu. Zamanla gidermeye çalıştık ancak 44 puanla, 1 puan farkla düştük. Tecrübesizliğin bedelini ödüyoruz" diye konuştu.



“En büyük hata 11 puanımıza neden olan hakemlerdir”

Hakem kararlarının da küme düşmelerinde rol oynadığını belirten Koyun, "Kadromuz fena değildi ve düşmememiz gerekiyordu. En büyük hata da 11 puanımızın kaybına sebep olan hakem hatalarıydı. Bandırma maçına PlayOff hattında gittik. Cabezas ve Dino sakatlandı, 13 maçta sadece 2 galibiyet alırken, Mevlüt Erdinç ve Bahattin’den verim alamadık. Devre arası transferleriyle de yeterli düzeye erişemedik ve küme düştük. Ligimizde birçok takım bizden 34 kat fazla maliyetle zorluklar yaşadı. Üst sıralardaki takımlarla yaptığımız maçların skorlarıyla alt sıralardaki takımlarla yaptığımız maçların skorları çok farklıydı. Demek ki burada sorun yaşadık. Ancak kurumsal olarak iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum” dedi.



“Geçmişten gelen 40 milyonluk borç var. Şu an ödeyemeyiz”

Mali açıdan iyi yönetim sergilediklerini ifade eden kulüp başkanı Engin Koyun, “Türkiye’deki tüm liglerde ulusal lisans alan tek kulübüz. Hiçbir sorunlu dosyamız yok. Bu, şampiyonluk kadar önemli. Geçmişten gelen 40 milyon lira borç var. Yeni yasa çıktı ve hepimiz tedirginiz. Birçok kulüp başkanımız kongre kararı aldı. Bursa, Gençlerbirliği, Denizli gibi takımlar zorluk yaşıyor. Eğer bizim borcumuz 150200 milyon lira olsaydı Kocaelispor’a da yönetim bulamazdık. 15 milyon 750 bin lira ödedik ve geçmişten kalan 55 milyonluk borcu 40 milyona düşürdük. Kalan borcu şu an ödeme şansımız yok. Ancak sağlam bir ödeme planıyla eritmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.



“Bu sezon 14 milyon borcumuz var ve ödeyeceğiz”

Bu sezonun futbolcu giderleri 50 milyon 905 bin lira, bonservis giderleri 4.3 milyon lira, teknik heyete 3.9 milyon lira olmak üzere toplam 59 milyon 155 bin liraydı. 5.8 milyon bonservis aldık. 43 milyon lira ödedik. 14 milyon civarında borcumuz var. Bunu da ödeyeceğiz. Geçmişte Sırplara ödemeler yapılmadı ve kulüp yaptırımlara maruz bırakıldı. Biz bu kulübü FIFA’lık yapmayacağız. 8 yabancı futbolcumuz var. Görüşmeler yapıldı, indirime gidenlere de teşekkür ederim. Ne yazık ki geçmişte bu hassasiyet gösterilmedi ve yıllarca Kocaelispor çok zor durumda kaldı. Bu sezon bu şehrin futbolcularına daha fazla değer göstereceğiz. Gençlerimizin Adanaspor maçında neler yaptığına hep beraber şahit olduk. İskeleti bozmadan, giden yabancıların yerine gelen iyi transferlerle güçlü bir takım kuracağımıza inanıyorum” diye konuştu.



“Damarımıza basılmasın!”

Kulübün sosyal medya hesaplarının taraftar yorumlarına kapalı olmasıyla ilgili de açıklama yapan Koyun, "Her maçtan önce ya da sonra küfür yiyoruz. Anneler gününde bile ölmüş annemize küfür yedik. İzmit belediye başkanımızdan, iki milletvekilimizden, kadın derneklerinden tek bir tepki gelmedi. Yanlış anlaşılmasın; benim de hayvanım var. Ancak bir hayvana bir şey olsun, kıyamet kopuyor. Annelerimize küfür yiyoruz, ses çıkaran yok. Küfür eden kişi; acizdir, basittir, kalitesizdir. Bu nedenle sosyal medya hesaplarımız yorumlara kapalı. Bunları aynı isimler yapıyor. Kulübe 1 kuruş para vermeden reklam da yapılmasın, damarımıza da basılmasın. Aramızdan ayrılan yönetici arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum. Devam edenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Tüm deplasmanlara 1516 yönetici arkadaşımızla gittik. Bir deplasman masrafı en az 6065 bin lira. Son deplasmanımızın maliyeti 112 bin liraydı" ifadelerini kullandı.



“Büyükşehir, Kocaelispor’un her şeyi”

Bütçenin önemli kısmının Büyükşehir Belediyesi'nden karşılandığına ve mali genel kurula da değinen Engin Koyun, "Büyükşehir, Kocaelispor’un her şeyi. Bütçemizin önemli bir kısmını Büyükşehir belediyemiz karşıladı. Yüzde 30’unu da yönetimimiz ve diğer gelirlerle sağladık. Mali genel kurulu da gerginlik ortamında yapamadık ancak olağan genel kuruldan önce mali genel kurulu da yapacağız. Geçen yıl pilot takım projesini Belediye Derincespor’a teklif ettim ve Zeki başkana ‘Yükünüzü alalım’ dedim. U19 ve U17 grubundaki futbolcuların Derince’de değerlendirilmesi önemli. Geçen gün Kemal Bayraktar başkanımız aradı ve ‘Projeye devam etmek istiyor musunuz?’ diye sordum. Ancak kendilerinde ‘Yönetimi elimizden alacaklar’ endişesi var. Böyle bir şey yok. Derince’den de yöneticiler olsun tabii ki. Zaten ben tüm maliyeti üzerime alıyorum. Dediğim gibi Derince’nin yöneticilerini yok saymıyoruz. Teklifimiz geçerliliğini koruyor" dedi.

