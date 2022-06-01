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Bu projeyle hem tabiat korunacak hem modern yaşam alanı sağlanacak Zeki Zeray: "Hedefimiz, 2025’te ülkemizde en az 30 proje üreten firma olmak"

İHA

Bu projeyle hem tabiat korunacak hem modern yaşam alanı sağlanacak Zeki Zeray: "Hedefimiz, 2025’te ülkemizde en az 30 proje üreten firma olmak"

– Kocaeli'de inşa ettiği modern yaşam alanlarına bir yenisini daha ekleyen Zeray İnşaat, yeni projesi Zeray Dora Hill’i düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı. Üç tarafı 720 bin metrekare ormanla çevrili, deniz, göl ve orman manzaralı, neoklasik mimarisiyle 430 nitelikli bağımsız konuttan oluşan projenin 30 Mayıs 2024’te teslim edilmesi hedefleniyor.
Zeray İnşaat’ın yeni projesi "Zeray Dora Hill", projenin satış ofisinde yapılan basın lansmanıyla kamuoyuna tanıtıldı. Lansman çerçevesinde satış ofisinde yer alan örnek daire katılımcılara gezdirildi. Buket Aydın’ın moderatörlüğünde yapılan sunumların ardından soru cevap kısmına geçildi. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde en önemli bölgelerden biri haline gelen Çayırköy'ün sırtlarında yer alan proje, 720 bin metrekare ormanla çevrili manzarası ve neoklasik mimarisiyle ön plana çıkıyor. 50 1+1, 70 2+1, 230 3+1, 80 tane de 4+1 olmak üzere 6 blok toplam 430 bağımsız konuttan oluşan proje, her blok altı normal kat ile bahçe ve çatı dubleks katlarından oluşuyor. İlave olarak her bloğun altında kapalı otopark katı yer alıyor. İnşaat süresi 731 gün olarak planlanan projenin 30 Mayıs 2024’te teslim edilmesi hedefleniyor.

İstanbul’a 45 dakika uzaklıkta
İstanbul’a 45 dakika, Kocaeli’nin en seçkin alışveriş ve sağlık merkezlerine yalnızca birkaç dakika mesafede olan konutlar, su ve doğa sporlarına ya da aktivitelerine dört mevsim ulaşma imkanı sunuyor. Yürüyüş yolundan bisiklet yoluna, çocuk oyun alanından spor yerlerine, dinlenme alanlarından seyir amfilerine, balık tutma platformlarından yeşil alanlara, sosyal tesis binasından iskeleye kadar her türlü sosyal aktiviteye kolayca ulaşılabilecek Bıçkıdere Göleti’ndeki Gölkay Park ise projedeki konutların hemen yanı başında yer alıyor.

"Projemiz bizim için yeni bir keşif"
Lansmanın ardından Zeray İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zeray, "Projemiz bizim için yeni bir keşif. Özellikle tabiatın, doğanın bütün güzelliklerinin yer aldığı orman, deniz ve göl manzarası imkanı sunuyor. Emsali de oldukça düşük. İnşaat alanı yüzde 20'lere tekabül ediyor. Diğer tüm alanlar yeşillik. Sosyal tesislerin yer aldığı proje. Mimari tasarım olarak da uluslararası standartlarda tasarladık. Kendimizi de bu boyutlara göre geliştirerek devam ediyoruz" dedi.
Taleplerin memnuniyet verici olduğunu belirten Zeray, "Projemize duyulan yoğun ilgi bizleri memnun ediyor. Biz işimize ulusal boyutta, kurumsal yapıda vatandaşlık görevi ve bilinciyle devam edeceğiz. Sektörde son zamanlarda yaşanan her türlü hareketliliğe rağmen çizgimizi bozmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Tabiatı koruyarak en iyi şekilde tasarımımızı sonuçlandırdık"
Projenin tabiatı bozmayacağının altını çizen Zeray, "Yüzde 80’i yeşil alan, yüzde 20’si konut alanı olarak proje tasarlandı. Dolayısıyla Dora Hill, bizim de dahil olmak üzere son zamanlarda bölgedeki en düşük inşaat emsal kullanılan proje. Tam zirvede, bölgedeki tabiatı bozmadan koruyarak en iyi şekilde tasarımımızı sonuçlandırdık. Projeye duyulan ilgi ne kadar doğru bir tasarım ve planlama yaptığımızı tescilledi" diye konuştu.
Projenin planlanma sürecinden bahseden Zeki Zeray, "24 aylık süreç planlandı. Olağanüstü bir durum olmazsa 17 18 ayda projemizi tamamlamayı hedefliyoruz. Proje, özel blokların da dahil olduğu 430 nitelikli konut projesi. Ferah ve nitelikli daire tasarladığımız için sayı biraz düşükte kaldı. Normal standartlarda daireler tasarlansaydı, bağımsız bölüm sayımız 600’ün üzerine çıkabilirdi" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz, 2025’te ülkemizde en az 30 proje üreten firma olmak"
Hedeflerini de anlatan Zeray, "Şu an 8 noktada satışımız ve şantiyelerimiz devam ediyor. Bu boyutta da Türkiye’de çok az firmada olan bir uygulama kabiliyetimiz var. Hem pazarlama hem uygulama hem yönetme anlamında çok ciddi tecrübemiz var. Yıllardır birçok noktada şantiyelerimiz devam ediyor. Bu sene 5 proje daha devreye alarak aktif devam eden proje sayımızı 13'e çıkartmayı planlıyoruz. Hedefimiz, 2025 yılına geldiğimizde ülkemizde aynı anda en az 30 proje üretebilen firma hareket kabiliyetine ulaşmak" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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