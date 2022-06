Zeray İnşaat, `Dora Hill´ projesini tanıttı 

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA)-KOCAELİ'nin en büyük inşaat firmalarından biri olan Zeray´ın 39. projesi olan `Dora Hill´ projesinin tanıtımı yapıldı. Zeray İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray, "Yüzde 80´i yeşil alan, yüzde 20´si konut alanı olarak proje tasarlandı. Dolayısıyla Dora Hill, bizim de dahil olmak üzere son zamanlarda bölgedeki en düşük inşaat emsal kullanılan proje. Tam zirvede, bölgedeki tabiatı bozmadan koruyarak en iyi şekilde tasarımımızı sonuçlandırdık ve şimdi uygulamada da aynı hassasiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Zeray, İzmit Çayırköy'deki Bıçkıdere Göleti'nin yanında bulunan `Dora Hill´ projesinin tanıtımını gerçekleştirdi. Üç tarafı 720 bin metrekare ormanla çevrili, deniz, göl ve orman manzaralı, neoklasik mimarisiyle, 430 adet nitelikli bağımsız konuttan oluşan projenin 30 Mayıs 2024´te teslim edilmesi hedefleniyor. İçerisinde özel blokların da yer aldığı, 50 adet 1+1, 70 adet 2+1, 230 adet 3+1, 80 adet 4+1 olmak üzere toplam 430 adet bağımsız bölümden oluşan Zeray Dora Hill´de her blok, altı normal kat ile bahçe ve teras dubleks katlarından oluşuyor. İlave olarak her bloğun altında kapalı otopark katı yer alıyor. 115 BİN METREKARE İNŞAAT ALANINA SAHİP PROJE115 bin metrekare inşaat alanına sahip proje içerisinde, her daireye kapalı otopark sağlayacak 18 bin metrekarelik alan bulunuyor. Her biri nitelikli olacak şekilde tasarlanan farklı tipteki dairelerde, metrekare birim fiyatı 16 bin 750 TL olarak hesaplanırken, Zeray İnşaat konut sahibi olmak isteyenlere lansman dönemine özel yüzde 10 indirim, yüzde 5 peşinat ve kişiye özel vade farksız esnek ödeme seçenekleri sunduğunu duyurdu. "ULUSLARARASI STANDARTLARDA TASARLADIK" Projenin uluslararası standartlarda tasarlandığına dikkat çeken Zeray İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray, "Projemiz bizim için yeni bir keşif. Özellikle tabiatın doğanın bütün güzelliklerinin yer aldığı, orman, deniz, göl manzarası olması ve emsali de oldukça düşük inşaat alanı yüzde 20´lere tekabül ediyor. Diğer tüm alanlar yeşillik rekreasyon sosyal tesislerin yer aldığı proje. Mimari olarak da uluslararası standartlarda tasarladık. Kendimizi de bu boyutlara göre geliştirerek devam ediyoruz. Bunun karşılığında projemiz beklediğimiz ilgiyi görüyor. Bu sektörde hem ulusal anlamda bir vatanseverlik hem bir vatandaşlık bilinciyle yatırımlarımıza devam edeceğiz. Sektördeki son zamanlarda oluşan gerek fiyat hareketlerinden gerek stoğun tükenmesinden kaynaklı oluşan talep enflasyonundan dolayı üstümüze düşen görevin farkındayız. Ve bu durumlarda her zamanki gibi çizgimizi bozmayacağız" dedi. "DOĞRU BİR TASARIM VE PLANLAMA YAPTIK" Proje de yeşil alanların büyük bir kısmı kapladığını belirten Zeray, "Yüzde 80´i yeşil alan, yüzde 20´si konut alanı olarak proje tasarlandı. Dolayısıyla Dora Hill, bizim de dahil olmak üzere son zamanlarda bölgedeki en düşük inşaat emsal kullanılan proje. Tam zirvede, oradaki tabiatı bozmadan koruyarak en iyi şekilde tasarımımızı sonuçlandırdık. Projenin gördüğü ilgiyle de ne kadar doğru bir tasarım ve planlama yaptığımız tescillendi. 24 aylık süreçte projenin teslimi planlanmakta. Proje, özel blokların da dahil olduğu 430 nitelikli konuttan oluşuyor" şeklinde konuştu. "8 NOKTADA ŞANTİYELERİMİZ DEVAM EDİYOR" Zeray İnşaat'ın birçok projesinin aynı anda devam ettiğini söyleyen Zeki Zeray, "Şu an 8 noktada satışımız ve şantiyelerimiz devam ediyor. Bu boyutta da Türkiye´de çok az firmada olan bir uygulama kabiliyetimiz var. Hem pazarlama hem uygulama hem yönetme anlamında çok ciddi tecrübemiz var. Yıllardır da birkaç noktada eş zamanlı devam ettiğimiz şantiyelerimiz var. Bu sene 5 proje daha devreye alarak bunu 13 projeye çıkartacağız. Hedefimiz, 2025 yılına geldiğimizde ülkemizin farklı kentlerindeki en az 30 noktada aynı anda proje üreten firma haline gelmek" ifadelerini kullandı. DHA-Ekonomi Türkiye-Kocaeli

