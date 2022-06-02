Gebze Belediyesi'nin haziran ayı meclisinin 1. oturumu yapıldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gebze Belediyesi'nin haziran ayı meclis toplantısının 1. oturumu, kent meydanında bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Gebze Belediyesi Başkanvekili Sedat Çelik’in yönettiği haziran ayı meclis toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı. Gündemin raporlar bölümünde yer alan 1. ve 2. maddeleri oy birliğiyle, 3 ve 4. maddeleri oy çokluğu, 5, 6, 7, 8 ve 9. maddeleri de oy birliği, 10. maddesi oy çokluğuyla kabul edilerek, karara bağlandı. Gündemde yer alan diğer maddelerin de görüşülerek karara bağlandığı haziran ayı olağan meclis toplantısı 1. oturumunda ayrıca; Anadolu Medeniyetleri Birliği meclis üyeliklerine yapılan oylamayla Yasemin Özdemir, Şenay Cebelli Önder asil üyeliğe, Nur Şentürk Tatoğlu da yedek üyeliğe seçildi. Gebze Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısının 2. oturumu 6 Haziran saat 15.00’te yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.