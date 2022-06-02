Ahıra girenlerden korkup dereye atlayan buzağılara itfaiyeden zorlu kurtarma Dereye düşen buzağılar için seferber oldular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahıra girenlerden korkup dereye atlayan buzağılara itfaiyeden zorlu kurtarma Dereye düşen buzağılar için seferber oldular

İHA

Ahıra girenlerden korkup dereye atlayan buzağılara itfaiyeden zorlu kurtarma Dereye düşen buzağılar için seferber oldular

Kocaeli'de ahıra giren şahıslardan korkarak dereye atlayan iki buzağı, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kurtarıldı.
Olay, gece saatlerinde Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi Birlik Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ahıra giren şahıslardan korkan buzağılar dereye atladı. Buzağılarının ahırda olmadığını fark eden Kenan Kurt, hayvanları aramaya çıktı. Kurt, hayvanların dereye düştüğünü gördü. Buzağıları kendi imkanlarıyla dereden çıkaramayan Kurt, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, hayvanları dereden çıkarabilmek için yoğun çaba sarf etti. Buzağılar, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde dereden çıkarıldı. Sahibine teslim edilen buzağılar, yeniden ahıra konuldu.
Buzağıların ahıra giren kişilerden korktuğunu söyleyen Kenan Kurt, "Ses işittim, etrafıma baktığımda bir araç gördüm. Araç U dönüşü yapıp, 3 kişiyi aldı. O arada terslik olduğunu anladım. Ahıra gittim ve baktığımda hayvanlar yoktu. Hayvanlar dereye atlamış. Hayvanlar salma oldukları için yakalayamamışlar. Çalacaklardı, hayvanlar kurtuldu. Allah razı olsun, itfaiyeci arkadaşlarımız hayvanları dereden çıkardı" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

El emeği göz nuru eserler Derince'de görücüye çıktı
YEREL HABERLER El emeği göz nuru eserler Derince'de görücüye çıktı
Çocuk korosu şarkılarıyla beğeni topladı
YEREL HABERLER Çocuk korosu şarkılarıyla beğeni topladı
Jandarma ekipleri öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri öğrencilerle buluştu
Sekapark A.Ş. organik tarıma geçiş sürecini başlattı
YEREL HABERLER Sekapark A.Ş. organik tarıma geçiş sürecini başlattı
Kartepe Belediye meclisinde tarım arazileri konuşuldu
YEREL HABERLER Kartepe Belediye meclisinde tarım arazileri konuşuldu
14. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri heyecanı başlıyor
YEREL HABERLER 14. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri heyecanı ...
Gebze Belediyesi'nin haziran ayı meclisinin 1. oturumu yapıldı
YEREL HABERLER Gebze Belediyesi'nin haziran ayı meclisinin 1. ...
İki bina arasında mahsur kalan kediye itfaiyeden kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER İki bina arasında mahsur kalan kediye itfaiyeden ...
Metroda tek kollu kızdan etkilenip, biyonik kol yaptılar
YEREL HABERLER Metroda tek kollu kızdan etkilenip, biyonik kol ...
Zeray İnşaat, `Dora Hill´ projesini tanıttı 
YEREL HABERLER Zeray İnşaat, `Dora Hill´ projesini tanıttı 
Tartıştığı dövmeciyi bıçaklayarak yaraladı
YEREL HABERLER Tartıştığı dövmeciyi bıçaklayarak yaraladı
Lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında 1 kişi ...
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: “Bunlar gerçekten sanayiden de üretimden de anlamıyor” “Tüm çalışmalarımızda Ar-Ge’yi, inovasyonu baş tacı ediyoruz”
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: “Bunlar gerçekten ...
Bu projeyle hem tabiat korunacak hem modern yaşam alanı sağlanacak Zeki Zeray: "Hedefimiz, 2025’te ülkemizde en az 30 proje üreten firma olmak"
YEREL HABERLER Bu projeyle hem tabiat korunacak hem modern yaşam ...
Sigorta dolandırıcılarına polis operasyonu
YEREL HABERLER Sigorta dolandırıcılarına polis operasyonu
Engin Koyun: "Kongre kararı almak ihanettir" Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun: "Koltuk meraklısı değilim. Kulüp babamın malı değil" "Kongreden kaçmıyorum. Devre arası yapalım!"
YEREL HABERLER Engin Koyun: "Kongre kararı almak ...
Uzmanı açıkladı: "Bu yaz para tatile çıkmayacak"
YEREL HABERLER Uzmanı açıkladı: "Bu yaz para tatile çıkmayacak"
Seyir halindeki otobüste yangın çıktı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otobüste yangın çıktı
Zili: ''Kepek problemi basit uygulamalarla kontrol altına alınabiliyor''
YEREL HABERLER Zili: ''Kepek problemi basit uygulamalarla kontrol ...
Derince'de çocuklar yüzme öğreniyor
YEREL HABERLER Derince'de çocuklar yüzme öğreniyor
Başkan Söğüt'ten Taşköprü Yağlı Güreşlerine davet
YEREL HABERLER Başkan Söğüt'ten Taşköprü Yağlı Güreşlerine davet
Çayırova'da sergi etkinliği düzenlenecek
YEREL HABERLER Çayırova'da sergi etkinliği düzenlenecek
Duygu sömürüsüne geçit yok
YEREL HABERLER Duygu sömürüsüne geçit yok

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.