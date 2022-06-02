Dilovası'nın en büyük caddesine neşter

Dilovası'nın en büyük caddesi İstiklal Caddesi'nin altyapı sorununu tamamen ortadan kaldıracak çalışmalar başladı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in girişimleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU tarafından başlatılan İstiklal Caddesi’ndeki kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yenileme çalışması ile her şiddetli yağmur sonrası yaşanan su taşkınları ortadan kaldırılmış olacak. İstiklal Caddesi ile birlikte taşkınlardan olumsuz etkilenen Bağdat Caddesi ve Cumhuriyet Mahallesi'nde ki su taşkınlarının önlenmesi bekleniyor. Çalışmalar yaklaşık 2 ay sürecek.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, vatandaşlara gösterdikleri sabırdan dolayı teşekkür ederek, "Zahmetsiz rahmet olmaz. Dilovası’nda yaşayan her vatandaşımız bilir ki; şiddetli yağmurlar sonrası özellikle İstiklal Caddesi’nde başlayan ve Bağdat Caddesi ile Cumhuriyet Mahallesi’ne yayılan su taşkınları önemli bir sorundu. Bu sorunun çözümü için başlattığımız çalışmalarımız 24 saat aralıksız bir şekilde sürmektedir. O eski görüntülerin ve mağduriyetlerin yaşanmaması için başlattığımız çalışmalar nedeniyle vatandaşlarımız bir süre bazı sıkıntılar yaşayabilir. Ancak bu sıkıntılar da yaşanmadan sorunun çözümü imkansızdı. İnşallah 2 ay sonunda çalışmalarımız tamamen bitecek ve üst yapısı yapıldıktan sonra Dilovası’na yakışır sorunsuz bir caddemiz halkımızın hizmetine sunulacaktır. Hep birlikte sabredeceğiz ve bu sorunu çözeceğiz" dedi.



"Ulaşım alternatif cadde ve sokaklardan yapılacaktır"

Ulaşım noktasında yeni güzergahların oluşturulduğunu belirten Şayir, "İstiklal Cadde'mizde başlatılan çalışmalar nedeniyle ulaşım alternatif cadde ve sokaklardan yapılacaktır. 2 ay boyunca devam edecek yeni güzergahların başında kaymakamlığa doğru gidecek olan minibüsçülerimiz ve vatandaşlarımız Mimar Sinan Caddesi ve Bağdat Caddesi üzerinden kolaylıkla ulaşımlarını sağlayabileceklerdir" diye konuştu.

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