Gizli borularla dereye atık boşaltılmasına soruşturma

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Selda Hatun TAN/ KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, toprak ve çalılarla gizledikleri borularla atıklarını dereye boşalttığı tespit edilen besi çiftliği sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Gölcük'teki denetimler sırasında, besi çiftliğinde toprak ve çalılarla gizlenen borular tespit etti. Ekipler, çiftlikteki atıkların bu borularla üzerinde içme su tesisi de bulunan Beyoğlu Deresi'ne boşaltıldığını belirledi. Savcılıktan alınan izinle besi çiftliği sahipleri hakkında 'çevreyi kasten kirletmek' suçundan adli işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Selda Hatun TAN

2022-06-02 14:40:50



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