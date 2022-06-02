Bayram gününde arkadaşının ölümüne sebep olmuştu, 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi isteniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayram gününde arkadaşının ölümüne sebep olmuştu, 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi isteniyor

İHA

Bayram gününde arkadaşının ölümüne sebep olmuştu, 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi isteniyor

Kocaeli'de bayramın ilk günü odasında uyuduğu sırada, arkadaşının evine girmesine ve eşinin iç çamaşırlarını görmesine sinirlenen şahıs, ormanlık alanda arkadaşıyla arasında çıkan silahlı kavgada öldürülmüştü. Yargılanmasına devam edilen sanık hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Olay, Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 31 Temmuz 2020 tarihinde Derince Mersincik Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, Ö. Gögerçin, ailesine bayram ziyaretine gitmek için eşi Ramazan Gögerçin'i uyandırmak istedi. Eşinin uyanmaması üzerine Ö. Gögerçin, ailesinin yanına gitmek için evden çıktı. Apartman merdiveninde eşinin arkadaşları Sefa Numan T. ve Erbil D. ile karşılaşan Ö. Gögerçin, eşinin evde uyuduğunu söyledi. Erbil D., Ö. Gögerçin'den anahtarı alarak eve çıktı. Sefa Numan T. ise Ö. Gögerçin'i ailesinin evine bırakarak, Erbil D.'nin yanına döndü. İkili, Ramazan Gögerçin uyuduğu esnada balkonda bir süre oturdu.

Ormanlık alanda buluşan arkadaşlar arasında tansiyon yükseldi
İddiaya göre, uykusundan uyanan Ramazan Gögerçin, arkadaşlarını balkonda görüp sinirlenerek, öfkeyle evinden çıktı. Eşini ailesinin evinden alan Gögerçin, daha sonra Sefa Numan T.'yi arayarak, Mersincik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda buluşma teklifinde bulundu. Ormanlık alanda buluşan 3 arkadaş arasında tansiyon yükseldi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yaşanan arbedede Ramazan Gögerçin ve Sefa Numan T. silahla vurularak yaralandı. Gögerçin hayatını kaybederken, Sefa Numan T. ise tutuklandı.

12 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi
Sefa Numan T.'nin Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık ve taraf avukatları katıldı. Avukatların savunmasının ardından mütalaasını sunan savcı, sanığa karşı haksız tahrik hükümleri uygulanmasını isteyerek, 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, avukatların süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.

"Üçünüz de beni tatmin edemezsiniz"
Öte yandan, sanık hakkında hazırlanan iddianamede, Ramazan Gögerçin'in uyandığında, arkadaşlarının evde olmasına sinirlendiği, aracına binerek eşini ailesinin evinden aldığı ve "Bu tabancanın içine beş mermi koydum, üçünüz de beni tatmin edemezsiniz. Tak tak tak" dediği, ardından Sefa Numan T.'yi arayarak, buluşma teklifinde bulunduğu belirtilmişti.

Eşine ait çamaşırları gören arkadaşlarına sinirlendi
Aynı zamanda iddianamede, Gögerçin'in ormanlık alanda buluştuğu arkadaşlarına, "Aceleniz neydi? Benim evime gelecek kadar acele işimiz neymiş? Uyurken benim evime giriyorsunuz. Eşimin çamaşırları orada asılıyken, siz nasıl eve girip keyif yapıyorsunuz?" diyerek Sefa Numan T. ve Erbil D.'ye tokat attığı ifade edilmişti. İddianamede, Sefa Numan T.'nin Gögerçin'i uzaklaştırmaya çalıştığı esnada, Ramazan Gögerçin'in elindeki silahın ateş aldığı, silahtan çıkan kurşunların Sefa Numan T.'nin parmağını yaraladığı, Gögerçin'in de boyun ve karın bölgesine isabet ettiği bilgileri yer almıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İntellium kurucu ortağı Uçar: İşimiz ve amacımız, ülkeden dövizin çıkışını engellemek
YEREL HABERLER İntellium kurucu ortağı Uçar: İşimiz ve amacımız, ...
Yine yakalandı Hayvan ve insan atıklarını dereye bırakan firma hakkında bu kez jandarma tarafından adli işlem başlatıldı 367 bin liralık ceza uygulanmıştı, bu kez jandarmaya yakalandı
YEREL HABERLER Yine yakalandı Hayvan ve insan atıklarını dereye ...
Gizli borularla dereye atık boşaltılmasına soruşturma
YEREL HABERLER Gizli borularla dereye atık boşaltılmasına soruşturma
Kamyonun çarptığı otomobil takla atıp yan durdu
YEREL HABERLER Kamyonun çarptığı otomobil takla atıp yan durdu
21 yıl önce öldürülmüştü, sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
YEREL HABERLER 21 yıl önce öldürülmüştü, sanıklar hakkında ...
Bakan Dönmez: "Güneş paneli üretimiyle Avrupa’da birinci, dünyada dördüncü sıradayız"
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: "Güneş paneli üretimiyle Avrupa’da ...
Bakan Dönmez: Borla ilgili dört yeni tesisimizin temelini atacağız/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Borla ilgili dört yeni tesisimizin ...
Dilovası'nın en büyük caddesine neşter
YEREL HABERLER Dilovası'nın en büyük caddesine neşter
Bakan Dönmez: Borla ilgili dört yeni tesisimizin temelini atacağız
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Borla ilgili dört yeni tesisimizin ...
Bahçelievler´deki öğrenciler Bilişim Vadisi´ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Bahçelievler´deki öğrenciler Bilişim Vadisi´ni ...
Çayırova Belediyesi'nin haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Çayırova Belediyesi'nin haziran ayı meclis toplantısı ...
El emeği göz nuru eserler Derince'de görücüye çıktı
YEREL HABERLER El emeği göz nuru eserler Derince'de görücüye çıktı
Çocuk korosu şarkılarıyla beğeni topladı
YEREL HABERLER Çocuk korosu şarkılarıyla beğeni topladı
Jandarma ekipleri öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri öğrencilerle buluştu
Sekapark A.Ş. organik tarıma geçiş sürecini başlattı
YEREL HABERLER Sekapark A.Ş. organik tarıma geçiş sürecini başlattı
Ahıra girenlerden korkup dereye atlayan buzağılara itfaiyeden zorlu kurtarma Dereye düşen buzağılar için seferber oldular
YEREL HABERLER Ahıra girenlerden korkup dereye atlayan buzağılara ...
Kartepe Belediye meclisinde tarım arazileri konuşuldu
YEREL HABERLER Kartepe Belediye meclisinde tarım arazileri konuşuldu
14. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri heyecanı başlıyor
YEREL HABERLER 14. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri heyecanı ...
Gebze Belediyesi'nin haziran ayı meclisinin 1. oturumu yapıldı
YEREL HABERLER Gebze Belediyesi'nin haziran ayı meclisinin 1. ...
İki bina arasında mahsur kalan kediye itfaiyeden kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER İki bina arasında mahsur kalan kediye itfaiyeden ...
Metroda tek kollu kızdan etkilenip, biyonik kol yaptılar
YEREL HABERLER Metroda tek kollu kızdan etkilenip, biyonik kol ...
Zeray İnşaat, `Dora Hill´ projesini tanıttı 
YEREL HABERLER Zeray İnşaat, `Dora Hill´ projesini tanıttı 
Tartıştığı dövmeciyi bıçaklayarak yaraladı
YEREL HABERLER Tartıştığı dövmeciyi bıçaklayarak yaraladı
Lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında 1 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.