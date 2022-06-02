İstanbulspor, 17 yıl sonra Spor Toto Süper Lig'de Spor Toto 1. Lig Play-Off: Bandırmaspor: 1 - İstanbulspor: 2

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– Spor Toto 1. Lig PlayOff final maçında Bandırmaspor'u 21 mağlup eden İstanbulspor, Süper Lig'e yükseldi.



Maçtan dakikalar

14. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Keny'nin vuruşunda top kaleyi bulmadı.

33. dakikada Ethemi'nin ortasında ceza sahası içinde İbrahim Yılmaz, kafayla topu ağlara gönderdi. 01

45+3. dakikada Keny’nin yerde kaldığı pozisyonun ardından Halil Umut Meler, VAR kontrolünün ardından penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Keny, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 11

45+9. dakikada bu kez İstanbulspor VAR uyarısıyla penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına gelen İbrahim Yılmaz, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını yeniden öne geçirdi. 12

78. dakikada sol kanatta topla buluşan Topalli'nin ceza sahası içerisine girip yaptığı vuruşta kaleci Gökhan gole izin vermedi.





Stat: Kocaeli

Hakemler: Halil Umut Meler xxx, Mustafa Emre Eyisoy xxx, İbrahim Çağlar Uyarcan xxx

Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xx, Okan Alkan xx, Alpay Koldaş xx (Cüneyt Köz dk. 80 ?), Lokman Gör xx, Caner Cavlun xx, R. Mulumba xx, Mehmet Özcan xx, Levent Ayçiçek xx (Beykan Şimşek dk. 57 xx), Kerim

Avcı xx (Akabueze dk. 75 xx), Guy Michel Landel xx (Milutin Osmajic dk. 57 xx), Philippe Keny xx

Yedekler: Hüseyin Koç, Erdem Çakaltarla, Cüneyt Köz, Berke Görgün, Abdullah Balıkçı, Hüseyin Eşkol, Süleyman Luş

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Oğuzhan Berber xx, Mehmet Yeşil xx, Emrecan Uzunhan xx, Duhan Aksu xx, Ferhat Yazgan xx, Melih Kabasakal xx, Eduart Rroca xx (Muammer Sarıkaya dk. 80 xx), Jetmir Topalli xx (M.Ologo dk. 90 ?), Valon Ethemi xx (Kağan Bağış dk. 72 xx), İbrahim Yılmaz xxx (Emir Kaan Gültekin dk. 80 xx)

Yedekler: Mücahit Serbest, Berkay Görmez, Kristal Abazaj, Okan Erdoğan, Yusuf Ali Özer, Mertan Caner Öztürk

Teknik Direktör: Mehmet Hüseyin Dalgıç

Goller: Keny (dk. 45+3 pen.) (Bandırmaspor), İbrahim Yılmaz (dk. 33), (dk. 45+9 pen.) (İstanbulspor)

Sarı Kartlar: Landel, Lokman Gör, Keny, Beykan Şimşek, Caner Cavlun (Bandırmaspor), Oğuzhan Berber, Rroca, Melih Kabasakal (İstanbulspor)

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