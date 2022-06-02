İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'e yükseldi



Royal Hastanesi Bandırmaspor İstanbulspor: 1-2

Alişan KOYUNCU Dinçer AKBİR / İZMİT(Kocaeli), (DHA)

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Halil Umut Meler (xx), Mustafa Emre Eyisoy (xx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xx)

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan (xx) Okan (x), Lokman (xx), Alpay (xx) (Dk. 80 Cüneyt x), Caner (x), Mulumba (xx), Mehmet (xx), Levent (x) (Dk. 57 Beykan x) Landel (x) (Dk. 57 Osmajic xx), Kerim (xx) (Dk. 75 Akabueze x), Keny (xx)

İSTANBULSPOR: Alperen (xx) Oğuzhan (xx), Mehmet (xx), Emrecan (xx), Tuncer (xxx), Melih (xx), Ferhat (xx), Rroca (xx) (Dk. 80 Muammer xx), Ethemi (xxx) (Dk. 72 Miray xx), Topalli (xxx) (Dk.90 İnainfe), İbrahim (xxx) (Dk. 80 Kaan xx)

GOLLER: Dk. 45+3 Keny (P) (Royal Hastanesi Bandırmaspor) - Dk. 33 ve Dk. 45+9 (P) İbrahim (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Landel, Lokman, Keny, Beykan, Caner (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Oğuzhan, Rroca, Melih (İstanbulspor)

İstanbulspor, Spor Toto 1'inci Lig Play-Off Finalinde Kocaeli Stadı'nda oynanan karşılaşmada Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

19'uncu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Keny, plase bir vuruşla topu kalenin sağına gönderdi. Kaleci Alperen topu güçlükle tutabildi.

22'nci dakikada Emrecan'ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ethemi, kalenin sağ tarafına doğru şut çekti. Kaleci Gökhan başarılı bir müdahaleyle gole izin vermedi.

33'ünci dakikada kalenin sağından oyun alanı dışına çıkmak üzere olan topa yetişen Ethemi, açtığı ortayla ceza sahası içerisinde İbrahim'i topla buluşturdu. Düzgün bir kafa vuruşuyla topu kalecinin solundan ağlara gönderen İbrahim takımını öne geçirdi: 0-1.

45'inci dakikada Landel'in ceza sahası içerisinde yerde kalmasının ardından VAR'a giden hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi.

45+3'üncü dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Keny beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1.

45+7'nci dakikada bu kez İstanbulspor için VAR'a giden hakem Halil Umut Meler, bir kez daha penaltı kararı verdi.

45+9'uncu dakikada Topun başına geçen İbrahim takımını yeniden öne geçirdi: 1-2.

63'üncü dakikada Bandırmaspor'dan Beykan'ın sol kanattan açtığı ortaya yükselen Osmajıc kafa vuruşunda top üst direği sıyırdı.

65'inci dakikada Alpay'ın topu ağlara göndermesinin ardından VAR kontrolü gerçekleştiren hakem Halil Umut Meler, golden önce faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca sahadan 2-1 galip ayrılan İstanbulspor, Süper Lig'e yükselen son takım olmayı başardı. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR

2022-06-02 22:31:15



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