Bir tarafta sevinç, bir tarafta hüzün 17 yıl sonra Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'da büyük sevinç yaşandı Tarihlerinde ilk kez Süper Lig'e yükselmeye çok yaklaşan Bandırmasporlu futbolcular maç sonu büyük üzüntü yaşadı İstanbulspor'a kupasını TFF Başkanı Servet Yardımcı verdi

Spor Toto Süper Lig'e yükselen son takım İstanbulspor olurken, Bandırmasporlu futbolcular maç sonu büyük üzüntü yaşadı. İstanbulsporlu teknik heyet ve oyuncular kupalarını ise TFF Başkanı Servet Yardımcı'nın elinden aldı.

Spor Toto 1. Lig'den, Süper Lig'e yükselen son takım İstanbulspor oldu. Sarısiyahlı futbolcular maçın bitiş düdüğü ile büyük sevinç yaşadı. Teknik heyet, sporcuların aileleri ve futbolcular maçın ardından adeta kenetlendi.



Bandırmaspor tarihinde ilk kez kapıyı araladı

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte, 57 yıllık kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig kapısını aralayan Bandırmasporlu futbolcular, maçın bitiş düdüğü ile büyük üzüntü yaşadı. Bazı futbolcular uzun süre oturdukları yerden kalkamadı. Bazı taraftarların ağladığı görülürken, sahada çöküp kalan Bandırmasporlu futbolcuları, yine İstanbulsporlu futbolcular teselli etti.



Kupayı Servet Yardımcı verdi

Maçın ardından kupa töreni düzenlendi. İstanbulsporlu teknik heyet ve futbolcular kupa seremonisinde büyük heyecan yaşadı. 17 yıl sonra Süper Lig'e yükselmenin sevincini yaşayan futbolculara kupayı, maçı tribünde takip eden TFF Başkanı Servet Yardımcı verdi. Kupayı teslim alan oyuncular, önce ailelerinin, daha sonra taraftarlarının yanına koştu.

Öte yandan mücadeleyi yaklaşık 10 bin Bandırmaspor taraftarı da takip etti. Maç sonra Bandırmasporlu taraftarlar, kupayı kazanan İstanbulspor'u tribünlere çağırarak alkışladı.

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