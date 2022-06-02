Bandırmaspor - İstanbulspor maçının ardından Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel: “Maçı VAR hakemi yönetti” İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz: “Büyük coşku yaşamıyorum çünkü beklediğim bir şeydi”

Spor Toto 1.Lig PlayOff Final karşılaşmasında İstanbulspor, Bandırmaspor'u 21 mağlup ederek Süper Lig'e çıkarken, maçın ardından teknik direktörler karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor Toto 1.Lig PlayOff Final müsabakasının ardından teknik direktörler maçı ve playoff sürecini değerlendirdi. Süper Lig’in kapısından dönen Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, “Süper Ligi’n kapısına bu kadar yaklaşmışken buradan dönmek bizi gerçekten çok üzdü. 11 aydır beraber olduğum oyuncularıma, gösterdikleri mücadelen ve karakterden dolayı teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum; tüm sezon boyunca ve maçtan sonra gösterdikleri destek için. Onlara Süper Lig çok yakışacaktı. Bu sene olmadı. Oyunun çok fazla konuşulacak bir yanı yok. Maça baktığımızda; bir taraf kazanacaktı, bir taraf kaybedecekti. Sevinen, rakip oldu. Onları tebrik ediyoruz. Oyunun genelinde maçı VAR’daki hakem yönetti. Kendisi yönetmedi. Bütün kararları VAR verdi. Fazla maçla ilgili konuşacak bir şey yok. Ortada bir hakem yoktu. Tamamen VAR’ın verdiği kararlarla oyunun sonucu belirlendi. VAR'ın gördüğü ve görmediği diye bakmak lazım. Pozisyonlarla maçın sonucu ortaya çıktı. Üzgünüz. Bandırmaspor bu sene bu kapıdan geçemedi ama inşallah önümüzdeki sene bu taraftarla yine bu kapıyı açıp Süper Lig’e geçmek istiyoruz. Çünkü bu taraftara ve bu yönetime Süper Lig çok yakışacak. Bu sene yapamadık ama önümüzdeki senelerde bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız” dedi. Maçın kırılma anlarıyla ilgili soru üzerine ise Gürsel, “Bu bir final maçı. İstanbul takımı skoru lehine aldığı için biraz öyle toplu durdu. Skoru biz lehimize alsaydık tam tersi olacaktı, biz daha toplu duracaktık. Çünkü artık final. Bunda kaybedecek bir şey yok. Puan maçı olmadığı için o açıkları vermek normal. Çünkü bekleyecek bir pozisyon yok. Maç eleme maçı. Galip gelen şampiyon olacaktı. Tamamen onunla alakalıydı. Biz skoru 10 öne taşıyabilseydik, o kararlar bizim lehimize olup biz öne geçseydik o zaman oyunun şekli tamamen değişecekti” cevabını verdi.



“Şampiyonluğu şehitlere armağan ediyorum”

17 sezon sonra yeniden Süper Lig’e dönen İstanbulspor’un Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise “Şampiyonlukla biten bu hikayenin, 96 yılık mazimizde bazı parçalar var. Çok geri gitmeyeceğim. 14 yıl önceye gideceğim. Fenerbahçe alt yapısında genç bir antrenörken profesyonelde çalışmaya karar vermiştim. O dönem beklerken rahmetli, nurlar içinde yatsın Ömer Saraylıoğlu, 2009 yılında beni genç takımın başına getirmek için çağırmıştı. Bende profesyonel çalışmak istediğim için Ömer amcamızın teklifini reddetmiştim. 14 yıl sonra yeğeni Ömer Saraylıoğlu’nun davetiyle birlikteliğimiz bu güne geldi. İstanbulspor, Türk futbolunun ihtiyacı olan, hep konuştuğumuz üretmek, denk bütçeyle yönetmek, kurumsal kimliği kuvvetlendirmek kavramlarının karşılığını bulduğu kulüp aslında. Tek bir eksiği var belki; ilk bakıldığında tribünler çok dolu değil. Ama şöyle görüyorum; burası dönmeyi düşünmeyenlerin, önce vatan diyenlerin kulübü. 14’lük, 15’lik geri dönmeyi düşünmeyen İstanbul liseli şehitlere selam olsun. Şampiyonluğumuz tüm şehitlerimize armağan olsun. İstanbulspor üreten kimliğiyle ve toplumsal hafızamızda yer etmiş büyük olayların renkleriyle herkesin, dönmeyi düşünmeyenlerin birinci takımı olabilir. Bundan sonraki bütün gücümüzle, aynı kimlikle yarışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



“Sezon boyunca en modern futbolu biz oynadık”

İki takımın oyunu arasındaki farkla ilgili soruyu cevaplayan teknik direktör Korkmaz, “Finaller tek başına kurgulanmaz. 9 aydır var ettiğimiz, olgunlaştırdığımız oyun kültüründen feragat etmedik. Finallerde çok yüksek şiddetli baskı altında oynamanız gerekir. Rakip final baskısını bizden daha fazla hissetti. Biz finalde olsa, kupa finali ya da lig finali, her yerde her zaman aylar boyu kendi olgunlaştırdığımız oyunu oynadık. Bizi kuvvetli kılan da buydu. Kimse yanlış anlamasın ama 1.ligin en modern ve göze hoş gelen futbolunu oynayan bizdik sezon boyunca. Oyun oynamaya çakşırken basit goller de yedik ama biz sonucu korumak için oyun formasyonumuzu değiştirmedik. Kendi oyunumuzda ısrar ettik ve oyunu olgunlaştırdık. Bu oyun bizi finalde Süper Lige taşıdı. Süper Lig’de de bundan vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.



Kocaelispor’a öğüt: “Kurumsallıkta bizi örnek alın”

Küme düşen Kocaelispor’un sahasında şampiyonluk kupası kaldırmakla ilgili olarak ise genç teknik adam “Belki Türk futbol kamuoyu bir üst ligde Kocaelispor’u isterdi. Çünkü harika bir taraftar topluluğu var. Büyük bir camia. Ama bu büyük camiaların da bence bizim gibi kurumsal yapısını kuvvetlendirmiş ve bir plan üzerine inşa edilmiş başarılardan örnek almaları gerekiyor. Sadece popüler hareketlerle, büyük transferlerle şampiyonluk gelmiyor. Doğru bir kurguyla şampiyonluk geliyor. Kocaelispor’a ligin ilk haftalarında yenildiğimizde de ligi zirvede bitireceğimizden emindik. Bugün de çok büyük coşku yaşamıyorum. Çünkü beklediğim bir şeydi. Asıl şampiyon olmasaydık büyük bir yıkım yaşardım” dedi.



“Taraftarı Bandırmaspor’un önümüzdeki senenin şampiyonluk yürüyüşünü başlattı”

Bandırmaspor taraftarına özel bir parantez açan Korkmaz, “Önümüzdeki sene Bandırmaspor yarışacaksa bugün maç sonu taraftarın tavrından ilham alabilirler. Çünkü stadı terk etmediler. Kaybeden takımlarını tribüne çağırıp alkışladılar. Bence önümüzdeki senenin şampiyonluk yürüyüşü başlatan bir hareketti. Eğer bunu kulüp doğru kurgulayabilirlerse” sözlerini kaydetti.

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