Otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli’de otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A yönetimindeki 41 AJT 513 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen K.U. yönetimindeki 01 GB 410 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü B.A. yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.