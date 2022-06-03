İzmit Körfezi için bir araya geldiler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve İSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, İÜ Su Bilimleri Fakültesi akademisyenleriyle bir araya gelerek İzmit Körfezi’ne yönelik yürütülen ve yapılması planlanan çalışmalar değerlendirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve İSU Genel Müdürlüğü yetkilileri İzmit Körfezi’ne yönelik yürütülen tüm çalışmaları değerlendirmek ve yapılması öngörülen bilimsel çalışmaları istişare etmek amacıyla İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi akademisyenleriyle bir araya geldi. Yetkililer düzenlenen istişare toplantısında bugüne kadar yapılan çalışmaları değerlendirdi. İzmit Körfezi’ne yönelik bundan sonra yapılması planlanan bilimsel çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca İzmit Körfezi eylem planı hazırlanması ele alındı. Toplantıda deniz kirliliğinin en aza indirilmesi için hazırlanan çalışmaların konu başlıkları değerlendirildi. Toplantıda ayrıca; İzmit Körfezi eylem planı hazırlanması, Kocaeli ve İzmit Körfezi iklim değişikliğine uyum çalışmalarının yapılması, İzmit Körfezi’nde biyoçeşitlilik ve izleme çalışmaları, İzmit Körfezi’nde küçük ve orta balıkçılığın mevcut durumu ve geliştirilmesi, arıtma tesislerinde yararlı bakterilerin kullanımı, fosfat miktarları azaltılma yöntemleri gibi pek çok başlıkta konular değerlendirilerek yapılabilecekler konuşuldu.

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