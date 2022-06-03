Derince Belediyesi’nden sivri sinekle etkin mücadele

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Derince Belediyesi ekipleri yaz dönemi ile birlikte ilçe genelinde sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmalarına başladı.

Yaz döneminin gelmesiyle birlikte vatandaşlara sıkıntı oluşturan sivrisineklerle alakalı Derince Belediyesi çalışma başlattı. Derince Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaşanacak sıkıntıları asgariye indirmek için sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmalarına başladı. İlçe genelindeki tüm mahalleleri periyodik olarak ilaçlayacak ekipler ilk olarak Yavuz Sultan Mahallesi’nde gerekli çalışmayı yaptı.

Derince Belediyesi’nin sivrisineklerle etkin mücadelesinin aralıksız olarak yaz boyunca devam edeceği belirtildi.

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