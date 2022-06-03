Gazeteci kaleme aldı, bu kitap kadınları anlatıyor Kitabın imza gününe çok sayıda davetli katıldı

– Kocaeli’de gazeteci Uğur Ulusoy’un kaleme aldığı ve kadınları anlatan ’45 yıl sonra’ kitabı için imza günü düzenlendi. İmza gününe protokol ve kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.

Çağdaş Kocaeli Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Uğur Ulusoy’un kaleme aldığı ilk kitabı ‘45 yıl sonra’ için imza günü düzenledi. Sanat ve siyaset çevresinden çok sayıda davetli imza gününe katıldı.

12. Kocaeli Kitap Fuarı’nın ardından gazeteci Uğur Ulusoy, kitabı için imza günü düzenledi. İmza gününe sanat, siyaset ve iş dünyasından isimler, sevenleri, arkadaşları ve meslektaşları katıldı. Alışılan kitap imza günlerinden daha farklı bir etkinliğe imza atan Uğur Ulusoy, misafirlerini tek tek ağırladı. Misafirlere özel ev yapımı kurabiye ve çay ikramında bulundu. Davetliler imza günü etkinliğinin yanı sıra çaykahve eşliğinde keyifli bir sohbet yaptı.

İmza gününe Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İzmit Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı, DSP Kocaeli İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Metafor Sanat Derneği Başkanı Yasemin Demirel, Demokrat Parti MKK Üyesi İsmail Yazgan, Demokrat Parti Kocaeli İl Teşkilatı eski yönetim kurulu üyesi Atilla Hatipoğlu, Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Bölüm Başkanı Kenan Serhat İnce, Kocaeli Mardinli Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Pelin Coşkun Bozkuş, Hacı Bektaş Veli Ortaokulu Müdürü Erdoğan Davut, Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları Başkanı Ülkü Kırlı Ercan ve yönetimi, gazeteciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Kitabın gerçek sevgi ve aşkı anlattığını söyleyen Uğur Ulusoy, “Birini gerçekten seviyorsanız emek harcamanız gerekir mesajı veriyorum. Ayrıca bu ülkedeki kadınların sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da şiddete maruz kaldığına dikkat çektim. Kitabın bir özelliği de geçişlerde konuların başına o konuya uygun, kendime ait dizelerim ve şiirlerime yer vermem oldu” dedi.

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