Evinde silahla vurulmuş halde bulunan şahsın ölümüne ilişkin 1 tutuklama

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli'de geçen yıl silahla vurulmuş halde bulunan şahsın ölümüne ilişkin 1 şüpheli tutuklandı.

İzmit ilçesinde 11 Temmuz 2021 tarihinde O.E. isimli şahıs, evde silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Şahsın tabancayla intihar ettiği iddia edilse de polis ekipleri olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. Polis ekipleri, yapılan araştırmalarda şahsın ölümüne ilişkin F.T. ve Ş.T. isimli şüphelileri dün gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, F.T. ise tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.