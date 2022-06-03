Arkadaşının intihar ettiğini söylemişti, tutuklandı 



Selda Hatun TAN/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, misafirliğe gittiği evde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar ettiği öne sürülen Olcay Ersoy´un (27) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olcay Ersoy´un intihar ettiğini söyleyen arkadaşı F.T., tutuklandı.

Olay 11 Temmuz 2021 günü İzmit Tavşantepe Mahallesi´nde meydana geldi. Olcay Ersoy, F.T. isimli arkadaşının evine misafirliğe gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşı F.T., 112 Acili arayarak Olcay Ersoy´un intihar ettiğini söyledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tabanca ile başından vurulması sonucu ağır yaralanan Ersoy´u hastaneye götürdü. Ersoy, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından ev sahibi F.T. ve o sırada evde bulunan Ş.T., ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI'

Soruşturmayı derinleştiren polis, olay yeri inceleme raporları ve otopsi raporlarının ardından Olcay Ersoy´un şüpheli bir şekilde öldüğüne kanaat getirdi. Bunun üzerine ev sahibi F.T. ve Ş.T. dün gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, ev sahibi F.T. 'Kasten adam öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2022-06-03 23:25:00



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