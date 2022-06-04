TEM'de yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Dinçer AKBİR/ DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, TEM'de yolun karşısına geçmek isteyen Nevzat Akçay (49), TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 21.30 sıralarında TEM yolu Dilovası Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Nevzat Akçay'a, Ankara istikametine gitmekte olan TIR çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akçay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Akçay'ın cenazesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Dinçer AKBİR
2022-06-03 23:57:48
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