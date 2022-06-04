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'Yürüyemeyecek' denilen köpeği kredi çekerek ayağa kaldırdı Felçli gittiği Ankara'dan yürüyerek döndü

İHA

'Yürüyemeyecek' denilen köpeği kredi çekerek ayağa kaldırdı Felçli gittiği Ankara'dan yürüyerek döndü

Kocaeli'de aracın çarpması neticesinde ağır yaralanan ve bazı veteriner hekimlerin "Yürüyemeyecek" dediği sokak köpeği, Ankara'daki bir klinikte gördüğü 4 aylık tedavinin ardından adım atmaya başladı. "Kırpık" ismi verilen köpek, tedavisi için kredi çeken Ömer Ayhan tarafından sahiplenildi. Umudunu hiç yitirmediğini söyleyen Ayhan, "Bana, 'Felçli bakımı yapabilecek birisini bulun' dediler. Ben umudumu kesmedim. Yuva bulmak yerine tedavi amaçlı ilerledim. Bugün gördüğünüz gibi iyileşti" dedi.
Kocaeli'de yaşayan güvenlik görevlisi Ömer Ayhan, yaklaşık 5 ay önce otobüsle eve döndüğü sırada aracın çarpması neticesinde yaralanan köpek fark etti. Otobüsten inerek, yol kenarında hareketsiz yatan köpeğin yardımına koşan Ayhan, veteriner hekimi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen veteriner hekim tarafından kliniğe götürülen köpek, yaklaşık bir ay boyunca yaşam savaşı verdi. Ayhan'a, vücudunda zedelenmeler olan köpeğin, hayatı boyunca felç kalacağı söylenerek, felçli köpeğe bakabilecek birilerini bulması gerektiği söylendi.
Umudunu yitirmeyen Ayhan, köpeği başka birine sahiplendirmek yerine Ankara'daki bir kliniğe götürdü. 4 ay boyunca tedavi gören köpek, başarılı operasyonların ve fizik tedavinin ardından yürümeyi başardı. Hayvansever Ömer Ayhan, kredi çekerek tedavi ettirdiği köpeği Kocaeli'ye getirerek sahiplendi. "Kırpık" ismi verilen sokak köpeği, Ayhan ile birlikte yeni bir hayata başladı.

"Yürümeyeceğini söylediler"
Kırpık'ı bulma hikayesini anlatan Ayhan, "Yaklaşık 5 ay önce otobüsle eve gidiyordum. Otobüsün camından Kırpık'ı gördüm. Elini oynatıyordu, sanki 'Beni kurtarın' diye işaret veriyordu. Hemen otobüsten indim, yaşıyordu. Veteriner hekimi aradım, geldi. Bir ay boyunca tedavi gördü, ön ayağı kırıktı. Öncelikle yaşaması için uğraştık ve savaşı kazandı. Ön ayağının kırık ameliyatı Kocaeli'de tedavi edildi. Omurlarında zedelenme olduğu, felç olduğu anlaşıldı. Yürüyemiyordu, sadece başını kaldırabiliyordu. O da belli bir süreliğine. Birkaç veteriner hekime götürdüm, aynı şeyi söylediler. Yürümeyeceğini söylediler" dedi.

"Bugüne çok şükür"
Ayhan, geçen sene de trafik kazasında yaralanan köpek bulduğunu, onu da Ankara'daki klinikte tedavi ettirdiğini belirterek, "O, bir ay boyunca tedavi gördü, yürümeye başladı. 'Neden olmasın?' dedim. Kırpık'ın da şansı olsun istedim. Yaklaşık 4 aydır Ankara'da tedavi görüyordu. Çeşitli viral hastalıklar bulaştı ancak ölmesinden çok korktum. O kadar uğraş boşa gidecekti. O da olabilirdi, ölümünü göze alarak gönderdim ama çok şükür bugün Kocaeli'ye döndük. Sağ salim yürüyor, heyecanlandığı zaman koşabiliyor. Bugüne çok şükür" diye konuştu.

"Umudumu kesmedim"
Kırpık'ın zor bir vaka olduğunu ifade eden Ayhan, "Geçen yıl yaralı halde bulduğum Kırpık'a göre biraz daha iyi durumdaydı. Kırpık çok zor bir vakaydı. Omurlarında sakatlanma vardı. Araba feci şekilde vurmuş ve bırakmış. Kim bilir, ne kadar süre orada öyle kaldı. Bana, 'Felçli bakımı yapabilecek birisini bulun' dediler. Ben umudumu kesmedim. Yuva bulmak yerine tedavi amaçlı ilerledim. Bugün gördüğünüz gibi iyileşti" ifadelerini kullandı.

"Kredi çektim"
Ömer Ayhan, Kırpık'ın tedavi masraflarının 17 buçuk bin lira olduğunu kaydederek, "Viral hastalıkların tedavileri külfetli oluyor. Yaklaşık 9 buçuk bin lira ödeme yaptım, geri kalan miktarı kredi çektim, destek gelmedi" dedi.
Yaklaşık 10 yıldır sokak hayvanlarıyla ilgilendiğini vurgulayan Ayhan, "Normalde güvenlik görevlisiyim ama ayrıca sokak hayvanlarını koruma görevlisiyim. Onlarla ilgileniyorum. Yaklaşık 10 yıldır böyleyim. İlk hayvan vakam yavru kediydi. Çok küçüktü, onu eve aldım. Besledim, büyüttüm. Bu serüven de onunla birlikte başladı. Şuan evde 20 tane süt içen, hasta, engelli kedim, 3 tane de köpeğim var. Onlara bakmak çok zor oluyor aslında, yoruluyorum ama onların sevgisini gördükten sonra her şey uçup gidiyor" sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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