14 yaşındaki kızını taciz eden adamdan hesap sormaya gitti, taciz edildi Kızını taciz eden şahsı karşısında görünce fenalık geçirerek bayıldı Yaşadığı korkuyu gözyaşları içinde anlattı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde okula giden 14 yaşındaki kızını taciz eden şahıstan hesap sormak için yanına giden kadın, kendisi de taciz edilince fenalık geçirerek bayıldı. 3 çocuk annesi kadın cep telefonu görüntülerine yansıyan o anları gözyaşları içinde anlattı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki S.A., okula gittiği sırada otopark görevlisi olan yaşlı bir şahsın kendisine ‘Günaydın’ dediğini duydu. Bu durumu önemsemeyen S.A., sonraki günlerde yaşlı adamın sürekli önüne çıkıp kendisiyle konuşmaya çalıştığını fark etti. Şahsın önünü kesip kendisine iltifat etmesinden rahatsız olan S.A. durumu annesine söyledi. Bunun üzerine üç çocuk annesi F.S. (42), kızını okula kendisi götürme kararı aldı. Önden giden kızını takip eden anne F.S. yaşlı adamın yine kızına yakınlaşmaya çalıştığını gördü. Bunun üzerine duruma tepki gösteren F.S. ile yaşlı adam arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında kendisi de taciz edilen F.S., fenalık geçirerek bayıldı. O anlar ise o sırada yoldan geçerken durumu gören ve anneye yardım etmeye çalışan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Olayın ardından karakola giden anne F.S., yaşlı adamdan şikayetçi oldu. Evden dışarıya çıkarken bile korktuklarını söyleyen F.S., kendilerine bunu yaşatan şahsın tutuklanmasını istiyor.



“Kızımı okula kendim götürmek istedim suçüstü yapayım diye”

1 ay önce kızının okula giderken otopark görevlisi tarafından sözlü tacize uğradığını söyleyen 3 çocuk annesi F.S., “Kızım bana, ‘Bir amca var, ben gittiğim zaman bana günaydın diyor’ diye söylüyordu. Ben ilk başlarda pek aldırmadım, masumane bir ‘Günaydın’ diye düşündüm. Bir gün iş yokken evdeydim, kızımın ikizi evden çıkmamıştı. Kızım okula kendisi gitti. Otopark görevlisi yolunu kesip ‘Sen geldiğin zaman dünyama güneş doğuyor, buralar ışıl ışıl parlıyor’ falan gibi sözlerde bulunmuş. Kızım bunu bize söylediğinde ben de hemen öğretmenini aradım, okula geleceğimi söyledim. Kızımın öğretmeni bana okula gitmememi, şahsa gidip söylesem bile inkar edeceğini söyledi. Kızımı okula kendim götürmek istedim suçüstü yapayım diye. Ben giderken kızıma ‘Sen önden git, ne söylerse söylesin sen kesinlikle cevap verme, yoluna git’ dedim. Kulübenin içinden çıkınca bir baktım 5060 yaşlarında bir adam. Benim kızım daha 14 yaşında. Onu öyle görünce ben şok oldum zaten. Yaklaştım, ‘Amca utanmıyor musun saçından, başından? El kadar çocuğa her gün yolunu kesip laf atıyorsun’ dedim. ‘Ben böyle bir şey söylemedim’ dedi. Gözümle gördüğüm halde, kulaklarımla işittiğim halde inkar etti” dedi.



“Ben onunla orada boğuşurken beni de taciz etmeye başladı”

Kızını görünce şahsın hemen kulübeden çıktığını ve genç kıza doğru yürümeye başladığını kaydeden F.S., “Elini arkasına koydu, kızıma doğru yürüdü. Ben onu o şekilde görünce daha fazla dayanamadım. Yakasından tuttum, yumruk vurmak istedim. Yüzüne gelmedi. Ben onunla orada boğuşurken beni de taciz etmeye başladı. Göğsümü elliyor, kolumu cimcikliyordu. Ben bir yandan kendimi kurtarmaya çalışıyorum, bir yandan da vurmaya çalışıyordum. Kızımın babasına söylemiştim bir akşam önceden ‘Gel kızının yanında dur’ diye, o da oradaydı. Bir yumruk vurur vurmaz adam sanki kurşun yemiş gibi kendisini yere attı. Yerde çırpınmaya başladı. O sırada bir tane genç geldi yanımıza. Çocukların babasına ‘Adliyenin önündesiniz, yapmayın’ dedi. Ben de o anda ‘Kızımı taciz etti’ dedim. Sağ olsun kaçmasın diye şahsı tuttu. Bir yandan da onu kayda almaya çalıştı. O anda nefesim kesildi. O kadar kötü oldum ki kendimden geçmişim. Birisi beni çağırdı, beni kaldırmaya çalıştılar. Ben o anda onu öldürmek istedim, yapamadım” diye konuştu.



“Ben artık korkmadan işime gitmek istiyorum”

Yetkililerden tek isteğinin şahsın tutuklanması olduğunu gözyaşları içinde anlatan anne F.S., “Ben o adamın tutuklanmasını istiyorum. Ben işimden oldum, kızımı her gün okula ben götürüp getiriyorum. Sadece yevmiye işi çıktıkça gidiyorum, evim bir şekilde geçindirmeye çalışıyorum. O tutuklanmadan ben rahat edemem. Hep aklım kızımda kalıyor. Tutuklansın, ben de rahat bir şekilde işime gideyim. Rahat bir nefes alayım. Aklım kızlarımda kalmasın. Bugün ben daha fazla ileriye gitmeden bunun önünü kestim ama yarın, öbür gün başka çocuklara da yapar. Ben de korkuyorum, kızım da korkuyor. Belki evimin adresini biliyor, belki kızımın peşinden gidiyor, hiç bilmiyorum. Bir an evvel tutuklansın. Ben artık rahat etmek istiyorum. Ben artık korkmadan işime gitmek istiyorum. Aklım çocuklarımda kalmasın, aklım kızımda kalmasın” şeklinde konuştu.



“Önceden arkadaşıma da aynı şekilde bakıyordu”

Sabahları okula giderken bir otoparkın oradan geçtiğini söyleyen 14 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi S.A. ise “Orada bir tane abi vardı. Sürekli olarak benimle konuşmaya çalışıyordu. Daha sonra laf atmaya başladı. Bu durum beni rahatsız etti. Önce kardeşimi aradım. Daha sonra annem ve hocam araya girdi. Annem öğrendiği zaman adamın yanına gittiler, tartışmaya başladılar. Ben korktuğum için koşarak okula doğru gittim. Oradan geçmeye çok korktum. Hiç doğru gelmedi bana böyle şeyler söylemesi. 5060 yaşında adam, ‘Sen buradan geçtiğin zaman içime bir güneş doğuyor’ demesi bana mantıklı gelmedi. Oradan geçmeye korktum. Okula giderken yolumu değiştirdim. Arkadaşımla gitmeye başladım. Önceden arkadaşıma da aynı şekilde bakıyordu. Daha sonra ben oradan tek geçmeye başlayınca benimle konuşmaya çalıştı. Şu an okula gitmeye korkuyorum. O yüzden hocamla gitmeye başladım. Geçemiyorum oradan” ifadelerini kullandı.

