Hereke Sahil Parkındaki basketbol sahasında sona doğru

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentin geneline spor alanları kazandırmaya devam ediyor. Hereke Sahilinde yapılan basketbol sahası son aşamaya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hereke Sahil Parkında özellikle gençlerin ihtiyaç duyduğu alanda spor yapma imkanı veriyor. Büyükşehir, spor yapılabilecek sahaları ildeki her noktasına kadar ulaştırıyor. Körfez ilçeye bağlı Hereke Sahil Parkında yapılan basketbol sahası ve üçlü potalı basket sahası da parktaki sportif aktiviteleri zenginleştirecek. Temel betonu atılan futbol sahasının zemin düzenlemesi yapıldı. 16x24 metre boyutundaki basketbol sahasının 4 metre yüksekliğinde çelik kontrüksüyon çerçevesi yapılıp demir montajı bitirildi. Sahanın etrafına 40 metre yürüyüş yolu ve sahanın etrafına çim serimi gerçekleştirildi. Son olarak da basketbol sahasının zemin boyama işlemleri yapılacak.

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