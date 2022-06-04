Derince’den, Bilecik’e kültür gezileri başlıyor

Derince Belediyesi, GezGörBil projesi çerçevesinde Osmanlı’nın kalbi olan Bilecik'e düzenleyeceği kültür gezileri için başvuruları pazartesi günü başlatıyor.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, GezGörBil projesini pandemi sürecinin ardından yeniden hayata geçirdi. Kültür gezileri çerçevesinde yapılacak olan gezilerle Derinceliler, Osmanlı tarihinin en önemli merkezleri arasında yer alan Bilecik'e seyahat edecek. 3 kıtada 623 yıl hüküm süren Osmanlı’nın temellerinin atıldığı, milli ve manevi değerlerin merkezi konumundaki Bilecik’e düzenlenecek olan kültür gezileri için pazartesi günü itibarıyla kayıt alınmaya başlanacak. 18 yaşından büyüklerin katılabileceği organizasyona vatandaşlar belediyeden başvuru yapabilecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından ilk kafile 9 Haziran Perşembe günü Bilecik yolculuğuna çıkacak. Geziye katılacak Derinceliler, ilk olarak Söğüt’te Dursun Fakıh Türbesi, Ertuğrul Gazi Türbesi, Hamidiye Camii ve Külliyesi, Etnoğrafya Müzesi, Kaymakam Çeşmesi, Çelebi Sultan Mehmet Camii ve Ertuğrul Gazi Mescidi’ni (Kuyulu Mescid) ziyaret edecek. Söğüt’ün ardından ise Bilecik’te Şeyh Edebali Türbesi ve Yaşayan Şehir Müzesi ziyaretleri ile gezi noktalanmış olacak.

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