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Saatte 1230 kilometre hıza çıkan ulaşım projesini hayata geçirmek istiyorlar

DHA

Saatte 1230 kilometre hıza çıkan ulaşım projesini hayata geçirmek istiyorlar


Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde Avrasya Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Zirvesi'ne katılan Tulpar Hyperloop Üniversiteli Mimar ve Mühendisler Grubu, kara ve hava yolundan daha hızlı ve geleceğin teknolojisinde 5´inci ulaşım yöntemi olarak görülen `Hyperloop´ teknolojisini hayata geçirmek için proje üretti. Öğrenciler, vakumlu bir tüp içerisinde oluşan manyetik alanla saatte 1230 kilometre hıza ulaşılabileceğini söyledi.
Türkiye´nin dört bir yanından 28 öğrenci ve mühendisten oluşan Tulpar Hyperloop Üniversiteli Mimar ve Mühendisler Grubu, vakumlu bir tüp içerisindeki aracın, manyetik alan kuvvetiyle birlikte hareket etmesini sağlayan ve çok yüksek hızlara ulaşmayı hedefleyerek geleceğin ulaşım yöntemi kabul edilen `Hyperloop´ teknolojisini yerli ve milli imkanlarla hayata geçirmek istiyor. Saatte yaklaşık 1230 kilometre hıza ulaşılabilen bu ulaşım yöntemi projesinin testlerini tamamlayan öğrenciler, projenin hayata geçirilmesi durumda İstanbul-Ankara arasındaki yolculuk süresinin yaklaşık 20-25 dakikaya ineceğini ifade etti.
Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği 4´üncü sınıf öğrencisi Mehmet Sarıay, "2020 yılında kurulmuş bir ekibiz. Bu teknolojiyi iki yıldan beri geliştirmeye çalışıyoruz. Türkiye´nin her yerinden 28 öğrenci ve bize yardım eden mühendislerle birlikte teknolojiyi geliştirmek adına bizler çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hyperloop sistemi, havası alınmış vakumla birlikte saatte 1230 kilometre hıza ulaşan bir 5´inci ulaşım yönetimi olarak geleceğin ulaşım teknolojisi olarak kabul ediliyor. Burada biz hava ve yer sürtünmesini manyetik alan ve vakumlu tüp ile birlikte ortadan kaldırarak yaklaşık saatte 1230 kilometre hıza ulaştırabiliyoruz. Bu da Ankara-İstanbul arası ulaşımı yaklaşık 20 dakikalık bir süreye indirmemizi sağlıyor. Bu teknolojiyi Türk topraklarında geliştirerek milletimize armağan etmek istiyoruz. Gerekirse ihracatını yapıp dünyada ses getiren bir ekip olmak istiyoruz. Şu anda bizim 2 metrelik bir aracımızın tüm tasarım ve analizleri tamamlandı, üretim aşamasına geçmek için destek bekliyoruz. Bu noktada biz bu çalışmaları tamamladık ekstra 12 metrelik bir araç üzerinde çalışıyoruz. Bu aracımız da 10 kişilik bir kapasiteye sahip. Geliştirmek için destek bekliyoruz" diye konuştu.
`HAYATTAKİ EN ÖNEMLİ ŞEY BİZCE ZAMAN´
Seyahatlerde kaybedilen zamanları insanlığa hediye etmeyi hedeflediklerini dile getiren Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi Seda Bayır, "Bu projemize yüksek hızlı trenlerin daha ileri bir teknolojisi diyebiliriz. Yüksek hızlara ulaşmayı hedefliyoruz. İstanbul ve Ankara arasının yaklaşık 25 dakikaya düştüğünü düşünebilirsiniz. İnsanın hayatındaki en önemli şey bizce zaman. Biz de bunu insanlık yararına, Türk milletine armağan ederek insanlara ulaşımda kaybettikleri zamanları hediye etmek istiyoruz. Bu teknolojinin ülkemizde kendi öz kaynaklarımızla birlikte altyapısını oluşturmak istiyoruz" ifadesini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2022-06-04 13:33:31

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